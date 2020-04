Sundby vraket fra landslaget

– Jeg tror at jeg skal få til et bra opplegg. Jeg har møtt – tross koronakrise – mye velvilje i næringslivet. Og det skal iallfall ikke stå på min viljen med tanke på å lykkes til vinteren, sier Dyrhaug.

Ikke dramatisk

Martin Johnsrud Sundby, som snart blir trebarnspappa, antydet allerede i fjor høst at det kunne bli satsing utenfor landslaget. Til NTB sa han:

– Jeg ser at jeg er mindre på samling, jeg ser at jeg ikke bidrar så mye for laget som jeg gjorde, så på et eller annet tidspunkt blir det en avveining om jeg skal gi plassen til en ung fyr, fremfor at jeg opptar den, sier han.

Til TV 2 bekreftet han dette sist uke da han sa at han kun hadde vært på sju av de siste 70 samlingsdøgnene.

– Det er ikke dramatisk at landslaget mister sin kaptein, til det er laget for sterkt. Men Martin skal ha mye av æren for de fantastiske resultatene i norsk herrelangrenn de fem siste årene. Han har gått i bresjen for enorme treningsmengder og tøff trening, og lagt lista for både landslagskolleger, utenlandske konkurrenter og norske løpere utenfor landslag. Enkelt forklart har han hevet nivået på internasjonal herrelangrenn, litt på samme måte som Petter Northug revolusjonerte langrennssporten noen år tidligere, mener TV 2s langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad.

De andre lagene

Eksperten mener at sprintlaget for herrer blir: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Finn Hågen Krogh, Sindre Bjørnestad Skar og så er Håvard Solås Taugbøl tilbake.

TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad håper og tror at kometen Helene Fossesholm kommer med på kvinnenes landslag. Han mener det kan være et smart trekk av Skiforbundet for å få Fossesholm til å satse på langrenn og ikke terrengsykling.

Det betyr at kvinnelaget blir som sist vinter minus Mari Eide og Kari Øyre Slind, i tillegg til at Astrid Uhrenholdt Jacobsen lagt opp, mens Fossesholm kommer inn.

Det skulle bli totalt 22 løpere, tolv herrer og ti kvinner. Skiforbundets jobb med å slanke lagene ble enklere ved at flere har lagt opp: Sondre Turvoll Fossli, Eirik Brandsdal og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, hevder TV 2 eksperten.

TV 2 har forelagt saken for Sundby, men han har ikke besvart henvendelsen.