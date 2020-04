Dette mener ekspertene om Kims uforklarlige forsvinning

Det er uvanlig at lederne uteblir fra slike markeringer.

– Det er påfallende at han ikke var synlig på markeringsdagen for sin bestefar, og da er det naturlig med spekulasjoner. Samtidig gikk Sør-Korea ut og sa det ikke var noe hold i ryktene, sier Tønnesson.

Det er ikke første gang Kim Jong-un holder seg skjult for offentligheten over en lengre periode. I 2014 var han borte i en måned, før han kom tilbake til offentligheten haltende med en stokk etter en operasjon i beinet.

Mulig oppholdssted

Uansett om Nord-Koreas leder er død eller alvorlig syk, er det et faktum at han ikke har vist seg offentlig på mange uker. Enkelte spekulasjoner handler om at han befinner seg på et oppholdssted som kun er tilgjengelig for familien til lederen.

ANALYSERTE SATELLITTBILDER: Ifølge 38 North kan dette toget, som er observert i Wonsan øst i Nord-Korea, tilhøre Kim Jong-un. Foto: Planet Labs

Ifølge satellittbilder analysert av 38 North, et Washington-basert prosjekt som analyserer Nord-Korea, er et tog som kan tilhøre Kim Jong-un observert i feriebyen Wonsan i landet.

38 North sier toget trolig tilhører Kim Jong-un, men at de ikke kan slå fast at dette betyr at han er i Wonsan.

– Togets tilstedeværelse sier ingenting om hvor Nord-Koreas leder befinner seg eller om hvordan helsen hans er, men det styrker meldingene om at Kim oppholder seg i et elite-område på landets østkyst, sier 38 North i sin rapport.

Midford sier dette kan bidra til å bevise at han ikke er syk.

– Det er et sattelittfoto som angivelig viser Kim Jong-uns tog stasjonert på en stasjon reservert for ham og hans familie i Wonsan på østkysten. Vi vet ikke hva det betyr, men det er usannsynlig at han ville reist over 240 kilometer med tog om han var alvorlig syk, sier professoren.

Trump fikk brev

USAs president Donald Trump tror tilsynelatende ikke på ryktene om Nord-Koreas leder Kim Jong-uns svekkede helsetilstand.

MØTTES: President Donald Trump møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i juni i fjor. Foto: Kevin Lamarque

På pressebrifingen lørdag 18. april sa Trump at han «nylig» mottok et hyggelig brev fra Kim.

– Det var en hyggelig melding. Jeg tror det går bra med oss, sa Trump da. Dagen etter avviste imidlertid utenriksdepartementet i Nord-Korea at Kim Jong-un hadde sendt noe brev den siste tiden til Trump.

Sør-Korea avfeide ryktene

Selv om mange av ryktene baserer seg på at tilstanden til lederen er kritisk, har det også kommet nyheter som avviser dette.

Sør-Korea har stilt spørsmål ved meldingene om at Nord-Koreas leder er svært syk etter å ha gjennomgått en hjerteoperasjon.

– Vi har ingen informasjon som kan bekrefte ryktene i enkelte medier om Kim Jong-uns helse, sa en talsmann for den sørkoreanske presidenten da ryktene kom.

Sørkoreansk etterretning overvåker det meste som skjer i nabolandet, men har ikke registrert unormal aktivitet de siste dagene.

– Det er ikke registrert uvanlig utvikling i Nord-Korea, sa Kang Min-seok videre.

Sannsynlig etterfølger

Kim Jong-un har hatt makten i Nord-Korea i åtte år, etter at hans far og landets tidligere makthaver Kim Jong-il døde i 2011. Jong-il arvet makten etter sin far, Kim Il-sung.

Ifølge BBC hadde Kim Jong-un lite politisk og militær erfaring da han overtok makten.

Tønneson har tidligere uttalt til TV 2 at selv om Kim Jong-un har tre barn, er det søsteren hans, Kim Yo-jong, som antageligvis vil bli landets leder dersom Jong-un blir nødt til å si fra seg makten.

– Hun er helsøsteren til Kim Jong-un, og yngre enn ham. De har også en eldre bror, men han ikke har vært interessert i en politisk rolle. Kim Yo-jong har derimot støttet opp om broren sin, uttalte Tønneson tidligere denne uken.