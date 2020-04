Everton-spiss Moise Kean er den foreløpig siste Premier League-stjernen til å bryte myndighetenes retningslinjer mot korona.

Italieneren skal ifølge The Mirror ha invitert til fest i sin leilighet i Cheshire. Kean skal ha filmet festen og delt videoe på en privat Snapchat-gruppe. Den viser blant annet kvinnelige gjester som deler ut lapdance.

– Everton er rystet over å høre om en hendelse der en førstelagsspiller har ignorert regjeringens retningslinjer og klubbens regler mot koronakrisen, skriver klubben i en uttalelse, gjengitt av blant andre lokalavisen Liverpool Echo.

– Klubben har uttrykt stor skuffelse overfor spilleren og gjort det klart at slike handlinger er fullstendig uakseptable, skriver Everton, som avslutter meldingen med at helsevesenet fortjener den største respekten og at de må gjøre alt de kan for å beskytte dem.

Everton betalte om lag 300 millioner kroner for Moise Kean fra Juventus i fjor sommer, men spisstalentet har slitt med å få sitt gjennombrudd på Goodison Park. Kean står med kun ett mål på 26 kamper i alle turneringer for Everton.

Tidligere denne uken fikk Arsenal-stjernene David Luiz, Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé og Granit Xhaka en advarsel fra klubben etter å ha brutt retningslinjene for å hindre smitte av koronaviruset.

Tottenham-duoen Serge Aurier og Moussa Sissoko trente sammen utendørs. Aurier la det til og med ut video av det på Instagram. Tottenham-manager José Moruinho måtte også beklage da han hadde tatt med noen av spillerne for å trene i en park.

Manchester City-spiller Kyle Walker la seg flat etter å ha arrangert fest med eksortepiker, mens Aston Villa-stjernen Jack Grealish kolliderte med to parkerte biler da han var på vei hjem fra fest. Det straffet seg økonomisk.

Det er fortsatt usikkert når Premier League-sesongen starter opp igjen.