Ryktene florerer om Kim Jong-uns bortgang

15. april i år var ikke Nord-Koreas leder Kim Jong-un til stede under feiringen av jubileumet til sin bestefar Kim Il Sung. Siden den gang har det florert med rykter og meldinger om at diktatoren, som Donald Trump har gitt klengenavnet «Rocket Man», sliter med helsen.

Hittil har en rekke medier meldt at Kim Jong-un enten skal være død eller er døden nær.

New York Post summerer situasjonen opp i sin artikkeltittel som «Nord-Koreas diktator Kim Jong-un ryktes å være død, hjernedød eller at han har det helt fint».

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det ekstremt vanskelig å rapportere nyheter om Nord-Korea som følge av det lukkede landets strenge mediehåndtering.

Hevder han er død

Blant dem som hevder at lederen er død, er en visedirektør ved Beijing-støttede HKSTV Hong Kong Satelite Television, skriver faktasjekknettstedet Snopes.

Snopes anser påstandende om Nord-Koreas leders bortgang å være uverifiserte, og henviser til at dette er en hendelse under utvikling.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters meldte landets statlige nyhetsmedier sist om hvor Kim Jong-un befant seg 11. april, da han deltok på et møte.

Nyhetsbyrået har også tidligere meldt at Kina har sendt et legeteam til landet, med det formål om å konsultere om helsen hans.

ANALYSERTE SATELLITTBILDER: Ifølge 38 North kan dette toget, som er observert i Wonsan øst i Nord-Korea, tilhøre Kim Jong-un. Foto: Planet Labs

Analyserte satellittbilder

Ifølge satellittbilder analysert av 38 North, et Washington-basert prosjekt som analyserer Nord-Korea, er et tog som kan tilhøre Kim Jong-un observert i feriebyen Wonsan i landet. 38 North sier toget trolig tilhører Kim Jong-un, men at de ikke kan slå fast at dette betyr at han er i Wonsan.

– Togets tilstedeværelse sier ingenting om hvor Nord-Koreas leder befinner seg eller om hvordan helsen hans er, men det styrker meldingene om at Kim oppholder seg i et elite-område på landets østkyst, sier 38 North i sin rapport.

Bildene ble tatt 21. og 23. april.

Ifølge Reuters har en sørkoreansk statsansatt fortalt til dem at deres etterretningstjeneste forventer at Kim Jong-un vil vise seg offentlig snart, men vedkommende ønsket ikke å kommentere på spørsmål om hva de visste om helsen hans.

Det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at nabolandets statlige nyhetsmedier lørdag valgte å bruke tiden på å omtale jubileumsfeiringen av landets hærstyrke.

Nyhetsbyrået skriver at det ikke er uvanlig at diktatoren forsvinner over lengre tid, for så å dukke opp igjen. Ifølge Yonhap har det ofte dukket opp spekulasjoner om diktatorenes helse når dette har skjedd.