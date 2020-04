Mens Kina kjempet mot koronaviruset, ble et sett med panda-tvillinger født i Chengdu i Kina 17. mars.

Tvilling-paret er det første til å bli født i fangenskap i år.

Se video av pandaene i Chengdu øverst i saken.

Nå har de to fått endelige navn, melder nyhetsbyrået EBU. Etter kinesisk tradisjon fikk de først navn hundre dager etter fødselen.

Og navnene er inspirert av lokale mat-favoritter.

Den ene er døpt Reganmian, som er en nudel-rett fra Wuhan, som for øvrig også var episenteret for korona-pandemien.

Den andre har fått navnet Danhonggao, en tradisjonell matrett med bakte egg-pannekaker fra Chengdu.

De to søtnosene skal være ved god helse. Den ene veier 1 kilo og den andre 800 gram. Panda-bestanden i verden er svært lav, og kineserne gleder seg stort over de to nyankomne.

De begynner også å få den klassiske hvite og svarte fargen til pandaer, etter å ha blitt født rosa. Pelsen er også på vei.