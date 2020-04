Supersupporteren har byttet ut tribune med sofa: – Det er tunge tider

«Rune Tribune» eller Rune Eikeland som han egentlig heter hadde sett frem til en sommer bestående av OL og et eventuelt EM for fotballandslaget.

– Det er tunge tider for en som er så glad i å se sport direkte. Mye av planleggingen har gått i vasken, men jeg må understreke at koronaviruset må tas på alvor, så sånn er det bare, sier 49-åringen til TV 2.

2020 startet med VM i skiskyting i Anterselva for patrioten. Men under mesterskapet kom de første meldingene om at koronaviruset for alvor inntok Europa.

Da Eikeland var tilbake i Norge merket han at han var dårlig og bestemte seg for å teste seg for koronaviruset.

– Jeg var der fra 21. februar til 23. februar. Da jeg kom hjem ble jeg syk og bestemte meg for å oppsøke lege. Jeg tok en koronatest, som heldigvis viste seg å være negativ. Men jeg skal innrømme at jeg var bekymret, jeg var jo bare noen mil unna Lombardia, hvor koronaviruset virkelig herjet kort tid etterpå, sier Eikeland.

Håper man kan starte med tomme tribuner snart

49-åringen fra Porsgrunn som til daglig jobber i kriminalomsorgen i Skien hadde planene klar for 2020.

– Jeg skulle vært i Planica (skiskyting), Glasgow (VM i curling) og i går kom beskjeden om at EM i friidrett som skulle vært i Paris er avlyst.

Men de store høydepunktene for sommeren var OL i Tokyo og et eventuelt EM for herrelandslaget i fotball.

– I sommer hadde jeg store planer. Jeg hadde flybilletter til Tokyo. Jeg hadde også flybillett til England, dersom Norge skulle tatt seg til EM.

PÅ PLASS: Rune EIkeland var selvsagt på plass da Karsten Warholm vant gull på 400 meter hekk i friidrett-VM i 2017. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge

– Hva tenker du om å avholde idrettsarrangementer uten tilskuere?

– Det er helt greit at det er tomme tribuner. Så lenge smittevernreglene overholdes og det kan holdes forsvarlig. Da tenker jeg det er greit, da får vi heller kose oss med det på TV, sier Eikeland.

Går mot et hektisk 2021

For det er nemlig det han har gjort den siste tiden. Mens reprisene av norske idrettsbragder har gått over TV-skjermene har Eikeland kost seg i sofaen.

– Jeg har sett mye OL. Jeg koser meg med det også. Da OL i Pyeongchang gikk i reprise, så jeg meg selv på TV daglig, sier han latterfullt.

Når man skal bruke store deler av året på å reise verden rundt for å følge med på norske idrettsstjerner kreves det planlegging. Han har planlagt godt ut i 2021, og er klar dersom myndigheter velger å slippe tilskuere inn.