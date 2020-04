Manchester United-direktør Ed Woodward har bedt supporterne om å innse realitetene dersom de forventer en kjøpefest i sommer.

Koronakrisens kan føre til at Manchester United ikke kan bruke så mye penger som ofte har kastet rundt seg de siste årene.

– Når det kommer fra Woodward, som er i en sånn posisjon og mest sannsynlig kommer til å handle, er det vanskelig å ta noe ut fra det, mener TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp i Premier League-studio.

Huseklepp: – Han gjør alt han kan

Huseklepp mener det er sannsynlig at Woodward og Manchester United skal ut på markedet uansett, men at direktøren har en baktanke med utspillet på fanforumet.

– Han gjør alt han kan for å holde prisnivået nede, mener Huseklepp.

Den tidligere Portsmouth- og Birmingham-spilleren forstår at koronakrisen får konsekvenser for mange klubber.

– Men for en klubb som Manchester United blir det sagt for å presse prisen ned, mener Erik Huseklepp.

Woodward forsikret også at klubben står robust gjennom koronakrisen.

– Ofte er det sånn at dersom en klubb går ut med at de har god råd, presses priser i været. Sender du ut et motsatt signal og det er reelt, vil prisene presses ned. Samtidig er det ingen som vet hvordan dette vinduet ser ut når vi kommer dit. Vi får håpe alle klubbene, ikke bare de store, er stand til å beholde sine spillerstaller, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

– Svir mer for de små klubbene

Harry Kane, Jadon Sancho, Jack Grealish og Saúl Ñíguez er bare noen av stjernene som har vært koblet til Manchester United den siste tiden.

– Det er flere gode spillere under milliarden også. Du kan kjøpe nok av gode spillere, påpeker Myhre.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har tidligere uttalt at klubben står klar til å forsterke stallen i sommer, og at United kan være i stand til å utnytte koronasituasjonen. Utspillet skapte også reaksjoner.

– Hvilken forfatning er selgende klubb i? Det er med på å bestemme prisen. Hvis dette blir langvarig og klubber taper TV-penger og må spille for tomme tribuner i lang tid, er det ikke tvil om at det svir mer for de små enn store klubbene som har en buffer, sier Petter Myhre.

Det er fortsatt usikkert når Premier League kan starte opp igjen. Ole Gunnar Solskjærs assistent Kieran McKenna uttalte denne uken at de håper å kunne starte opp med treninger igjen i mai, men at de jobber med flere planer.