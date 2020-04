– Frykter liv kan gå tapt

Det er hektisk dager i båtbransjen. Etter at myndighetene innførte hytteforbud og oppfordret til ferie i Norge i sommer har interessen for båt eksplodert.

– Det begynte i påsken da vi for første gang holdt åpent på påskeaften siden folk ikke var på hyttene siden. Den lørdagen solgte vi åtte båter, sier Terje Bakken, eier og daglig leder av Bakken-motor, til TV 2.

– Jeg har hatt bra trykk tidligere med gode sommersesonger, men jeg har aldri opplevd så mye trafikk så tidlig på året. Våren har jo ikke begynt engang, så etterspørsel og salg og interesse for båt er enorm, sier Bakken.

Bekymret

Men mange nye båter på sjøen og i fjorder, er ikke bare positivt.

Ole Irgens, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Tryg, sier de er noe bekymret over at så mange ferske nå virker interesserte i år kjøpe seg båt.

– Fra forsikringshold er vi bekymret for at mange urutinerte og ferske båtkjøpere nå skal ut på sjøen. Det er ingen krav til opplæring for dem over 40 år. Vi vet også at det omkommer rundt 30 personer i fritidbåtulykker hvert år, og det tallet går dessverre ikke nedover, sier Irgens.

– Vi frykter det i år vil bli enda flere ulykker, og enda flere dødsulykker, at liv kan gå tapt, sier han.

Mange oppdrag

GOD BUTIKK: Det er god butikk å selge båter, for Terje Bakken, for tiden. Foto: TV 2

Både de frivillige og faste som patruljerer på sjøen for Redningsselskapet forteller om usedvanlig mye trafikk.

Tom Erik Lystad er Bestmann på Redningsskøyta Einar Staff Sr. i indre Oslofjord.

– Vi kom akkurat fra Middagsbukta og der lå det 50 båter. På onsdag var det 150 der. Det er som om det er St. Hans allerede nå i april.

– Har dere mange oppdrag nå?

– Ja, mange som sliter med drivstoffproblemer og trenger slep, og så er det en del som har vanninntrenging i båtene slik at vi må hjelpe dem med å pumpe ut vannet.

Mange førstegangskjøpere

Lystad sier at de venter en hektisk sommer. Og også han tror det blir mange uerfarne skippere på sjøen i år.

– Vi får mange som ringer og er førstegangskjøpere som trenger råd. Da hjelper vi selvsagt til. Det er viktig at alle er så forberedt som mulig, sier Lystad.

Han får støtte fra Informasjonssjef i Redningsselskapet, Frode Pedersen.

– Vi anbefaler alle å ta båtførerprøven, også de som er født før 1980. Og så bør man både bruke litt tid med den som selger båten for å finne ut mest mulig om hvordan den virker. Og så bør alle ta seg en tur ut for å trene sammen med en som allerede kan båt. Da vil dette bli en fin sommer for alle på sjøen, sier han.