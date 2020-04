WHO advarer derfor myndigheter mot å utstede såkalte immunitetspass til folk som har fått virussykdommen.

I enkelte land diskuteres det om folk som kan bevise at de har testet positivt for antistoffer mot koronaviruset, kan få slike «pass» og vende tilbake til jobben og hverdagslivet tidligere enn andre.

– Det er per nå ikke noen beviser for at folk som er friskmeldt fra covid-19 og har antistoffer, er beskyttet fra å bli smittet på ny, sier organisasjonen.

– Folk som antar at de er immune mot en ny infeksjon fordi de har fått et positivt testresultat, kan komme til å ignorere folkehelseråd, heter det i en uttalelse fra WHO.

Støtter testing

Dersom myndigheter nå begynner å utstede sertifikater til folk med antistoffer under antakelsen av at de er immune, vil det kunne øke risikoen for smittespredning, advarer WHO.

På generelt grunnlag støtter WHO likevel at folk testes for antistoffer mot koronaviruset.

– De er kritiske for å kunne forstå omfanget av – og risikofaktorene knyttet til – smitten, sier organisasjonen og tilføyer at dagens tester imidlertid ikke kan fastslå hvorvidt antistoffer kan forhindre en ny infeksjon.

Flere koronavirus

WHO påpeker at flere antistofftester som allerede er ute på markedet, må studeres grundigere før de kan sies å være pålitelige.

Spesielt viktig er det at testene klarer å skille immunresponsen til sars-cov-2, den typen koronavirus som brakte verden inn i en pandemi, fra antistoffene som produseres når man smittes av et annet koronavirus. Det er seks kjente koronavirus som rammer mennesker, hvorav fire er svært vanlige og forårsaker milde forkjølelser.

Over 800.000 av de drøyt 2,8 millioner menneskene som har fått påvist koronaviruset i verden, er friskmeldt, ifølge Worldometers oversikt.

