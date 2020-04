To spillere forlater Bifrost etter sluttspillet

Etter at Nordavind valgte å satse på to lagoppstillinger denne sesongen, og gå ut av Telialigaen med sitt antatt sterkeste lag, var det store spørsmålet: Hvem skulle ta opp kampen mot Apeks?

Bifrost har denne sesongen gitt oss et tydelig svar på spørsmålet, og var nære ved å vinne det innledende seriespillet og stjele Elisa Invitational-billetten fra Apeks. Sesongen har ellers vært preget av et frustrerende ESEA-sluttspill og inn mot sluttspillet er det klart at to av spillerne forlater laget etter sluttspillet.

Vi har tatt en titt på vårsesongen til Bifrost og vil i de kommende ukene frem mot sluttspillet også analysere sesongen til de øvrige tre sluttspillagene.

Overrasket over spådommen

Telialigaen-kommentator Leon Andor «Landor» Karlsen mener Bifrost gjorde et kupp i «bfr». Foto: Sindre Stien/Good Game

Telialigaen-kommentator Leon Andor «Landor» Karlsen var en av få som plasserte Bifrost på andreplassen i spådommen. Han er ikke overrasket over nivået de har vist denne sesongen.

– Jeg er absolutt ikke overrasket over nivået til Bifrost denne sesongen. I mine øyne var dette akkurat som forventet. Kjernen leverte godt i fjor, pluss at de fikk med seg et av fjorårets store gjennombrudd i «bfr», så for meg var det ganske klart at en topp tre plassering var innen rekkevidde.

– Før sesongen visste jeg hvor bra laget vårt kom til å gjøre det og jeg ble veldig overrasket over ekspertene som tok Nordavind og Riddle over oss. Kjernen i laget laget har spilt sammen siden august i fjor og etter at vi tok med «bfr» og «mikki» visste jeg at vi kunne nå nye høyder som et lag. Jeg tenkte alltid at vi kom til å være laget som kunne ta opp kampen mot Apeks, forteller Snorre «fletch» Granerud i Bifrost.

– Synes dere årets tabellposisjon reflekterer nivået deres?

– Ja, det synes jeg. Vi skulle egentlig hatt et par poeng til hadde vi respektert at Celestial var gode på Overpass, samme gjelder Riddle. I løpet av sesongen har vi fått inn alle kart, men fortsatt tviholdt på Overpass, reflekterer Granerud.

Frustrerende ESEA-sluttspill

Snorre «fletch» Granerud og Bifrost har prestert bra nasjonalt. Foto: Mohammed Barzinje/Good Game

Før siste serierunde ledet Apeks med to poeng på Bifrost, og kampen ble helt avgjørende om hvem som stakk av med billetten til Elisa Invitational, en nordisk kvalifisering til BLAST Spring Series, en av verdens største Counter-Strike-turneringer. Etter at hovedkampen endte i poengdeling var det Apeks som gikk seirende ut av kampen om BLAST-billetten.

– Det var jo selvfølgelig utrolig kjipt at vi ikke klarte å ro det i land på Dust 2 som da endte 16-14. Det var et par runder som skulle gått i vår favør, men vi var egentlig ikke så misfornøyde med resultatet. Jeg synes det er like greit at Apeks fikk plassen. De har dette som jobb, har større muligheter og bedre sjanser til å gjøre det bra i Elisa Invitational. Litt skuffende er det jo selvfølgelig, men bra for den norske scenen om Apeks gjør det bra der, noe jeg tror de kan, sier Granerud til Gamer.no.