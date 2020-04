Lørdag kom kulturminister Abid Raja med regjeringens beslutning om at forbundet mot større kultur- og idrettsarrangementer forlenges til 1. september.

Dette gjelder arrangementer som samler over 500 mennesker.

Dermed blir det ingenting av turneringen på Ekebergsletta som skulle ha blitt spilt fra 25. juli til 1. august. I likhet med sine søskenturneringer Gothia Cup i Göteborg i Sverige (12.-18. juli) og Dana Cup i Hjørring i Danmark (20.-25. juli), må Norway Cup avlyses.

– Jeg er vel såpass realist at jeg så at dette var overveiende sannsynlig svar som kom til å komme, sier generalsekretær for Norway Cup, Pål Trælvik, til TV 2.

– Dette er prisen vi må betale

Norway Cup-sjefen sier det er vanskelig å være uenig i retningslinjene.

– Vi må være med på å ta dugnaden, og dette er prisen vi må betale. Idretten må være med på å betale for dette, og vi håper det kommer noen støtteordninger som gjør at vi kan fornuftig aktivitet etter dette, sier Trælvik.

Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget taper mange millioner kroner på avlysningen. Alene vil turneringen tape ti millioner kroner, mens arrangørklubb Bækkelagets SK taper ytterligere fem og en halv til seks millioner, ifølge generalsekretær Pål Trælvik.

– Det kortsiktige med dette er den økonomiske konsekvenser, men dette er det viktigste arrangementet for å holde idrettsgleden oppe blant veldig mange fra tolv til 19 år. Frafallproblematikken gjelder over hele landet. Det er alvorlig. Det snakkes også om folkehelse og det rådes til å holde seg i bevegelse. All idrett- og ungdomsbevegelse er organisert, sier Trælvik.

Trælvik frykter at avlysningen fører til mange frafall rundt forbi i landet.

– Det er veldig mange som er i en situasjon om de lurer på om de skal fortsette. Det kjenner jeg til fra egne barn og andre. Men så blir de fristet til å fortsette på grunn av Norway Cup. Da får du de kanskje over den magiske kneiken. Før var vårt lag 20-25 stykker på trening. Nå kommer det åtte-ti. Vi kan ikke drive fotballag med ti spillere. Det må være elleve og noen innbytter.

NFF-topp: – Kjempetrist

Tidlig i april kom det klare indikasjoner fra ledelsen av turneringen om at flere land ikke kunne delta med lag som følge av inn- eller utreiseforbud.

Tidligere har Trælvik opplyst at alle lag vil få refundert det de har betalt.

Norway Cup ble arrangert for første gang i 1972, da med 420 lag og 8400 spillere. Turneringen har blitt avholdt hvert år siden 1972, med unntak av 1976, da klubben i stedet arrangerte Oslo Cup i håndball.

– Norway Cup får jo svare for seg, men generelt sett så er det jo kjempetrist at de nå ikke kan spille i det hele tatt og at det endte med forbud. Det er greit å få beskjeden tidlig slik at man slipper ennå mer utgifter, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt til NTB.