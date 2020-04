Kulturminister Abi Raja møtte pressen i Oslo sentrum lørdag. Der kom det fram at regjeringen forlenger forbudet mot større kultur- og idrettsarrangementer som samler mer enn 500 tilskuere fram til 1. september.

Fram til nå har det vært uvisst når Eliteserien kunne startes opp. Det samme har statusen vært for Toppserien og førstedivisjon. Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har ventet på at myndighetene skulle informere om reglene for arrangementer gjennom sommeren.

Der er ennå kjent om det vil bli lagt rette for at kamper i de øverste divisjonene kan arrangeres uten tilskuere til stede.

Fotballforbundet har i møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet lagt fram sine planer for hvordan trening og kamp kan gjennomføres, men har ventet på nødvendig lemping i påvente smitteverntiltakene som skal legges til grunn.

Hva som skjer med arrangementer som samler færre enn 500 tilskuere blir ikke avgjort før kommende torsdag. Helsemyndighetene har bedt om mer tid til å jobbe fram sin veileder for sommerens arrangementer.

