Lørdag holder Abid Raja pressekonferanse for å presentere de nye reglene for store arrangementer i sommer.

– Alle arrangementer med over 500 deltagere avlyses til 1. september, sier Raja.

Det betyr at store arrangementer som Øyafestivalen, Palmesus og Norway Cup ikke kan holdes som planlagt.

– Det er ikke med et lett hjerte at jeg kommer med denne beskjeden, sier Raja.

Ny beslutning på torsdag

Regjeringen har tatt denne beslutningen basert på råd fra helsemyndighetene.

–Helserådene som har kommet fra FHI, har delt seg i to. De har noen råd for arrangementer med over 500 deltagere og noen råd for arrangementer med færre enn 500, sier Raja.

Avgjørelsen om hvorvidt man kan ha arrangementer med under 500 deltagere kommer ikke før på torsdag.

– Helsemyndighetene har bedt oss om mer tid til å gjøre en faglig helsevurdering på om man kan samle mindre enn 500 deltagere, sier kulturministeren.

Fikk faglige innspill

Kulturministeren sier at det har vært en vanskelig beslutning, men at regjeringen har hørt på helsemyndighetenes råd.

– Basert på de faglige innspillene som vi har fått fra helsemyndighetene så har vi tatt en beslutning i regjeringen på at arrangementsforbudet forlenges, sier Raja.

Det nåværnde forbudet mot å holde store arrangementer varer fram til 15. juni.

Ber om avklaring

Flere arrangører har bedt Raja om en rask avklaring på hva som vil skje videre.

I forrige uke sa daglig leder Tone Østerdal i Norske konsertarrangører til TV 2 at det er vanskelig å se for seg at festivalsommeren kan gjennomføres som vanlig.

Østerdal etterlyste et forbud mot å arrangere festivaler. Uten at regjeringen har lagt ned forbud, vil arrangører som avlyser sitte igjen med det juridiske og økonomiske ansvaret, påpeker hun.

Også innen idretten er de usikre på hva som vil skje til sommeren. Norway Cup er blant turneringene som lurer på om de må avlyse.

– Vi holder fortsatt håpet oppe og lyset tent i enden av tunnelen. Tilbakemeldingene vi får fra lag og klubber, er at de setter pris på at vi tenker slik. Norway Cup er viktig for mange, sa Norway Cup-sjef Pål Trælvik til NTB tirsdag denne uken.

Saken oppdateres.