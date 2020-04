Den siste tiden har stort sett hele Sør-Norge badet i sol og finvær. På søndag vil solen fortsatt prege himmelen, men så er det takk og farvel til finværet.

– Nå skal vi tilbake til vekslende vårvær, og forlate det hintet av sommer vi har hatt den siste tiden, sier Lillian Bergheim, meteorolog i StormGeo.

For på mandag kommer meteorologen med dystre værprognoser.

– Sør-Norge har kost seg med sol i over en uke nå. Det vil fortsatt være sol på søndag, men på søndagskvelden vil skyene fra vest komme inn over Sør-Norge, sier meteorologen.

Allerede på søndag vil det kunne regne på Vestlandet og Sørlandet. Deretter er det resten av Sør-Norge sin tur.

Mørke og tunge skyer

På mandag kveld vil det stabile været definitivt være over for Sør-Norge.

– Det er uten tvil slutt på finværet. Mest sannsynlig vil alle i Sør-Norge få regn i perioder fra mandag av. Dette regnværet vil prege hele neste uke, sier Bergheim.

Når solen forsvinner, vil også gradestokken krype nedover.

– På søndag vil Oslo og Sør-Norge ha temperaturer på rundt 14 grader, men så synker de inn mot mandag. På mandag morgen vil det være tre til fire grader, mens det på midten av dagen i uka som kommer vil ligge på maksimum sju til åtte grader i stort sett hele Sør-Norge og i hovedstaden, forklarer meteorologen.

Gladmelding til snø-leie nordmenn

Det har snødd mye i Nord-Norge i det siste, og det vil det også fortsette med på søndag i hele Nord-Norge.

– Litt opphold med sol kan forekomme, men ikke spesielt fint vær siden det også vil blåse en god del, sier meterologen.

Men for nordlendinger som er lei snøen har hun også en god gladmelding.

– Det kommer en høytrykksrygg fra Barentshavet. Det blir uten tvil bedre, med mye mindre snø fra mandag av. Er de heldige, kan det bli opphold hele neste uke, sier Bergheim.

Stadig varmere vår

Årets utgave av april har servert et blokkerende høytrykk til Sør-Norge. I Bergen har det hittil vært fem dager med minst 15 grader.

Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt har gått gjennom utviklingen av varme vårdager de siste 60 årene.

Hun har sett på hver aprildag i perioden 1961–1990 og perioden 1990–2019 og beregnet snittet av antall dager med maksimumstemperatur over 10 og 15 grader.

– Vi ser at de varme vårdagene i april øker i antall over hele fjøla. Dette er akkurat det vi forventer her i Norge når den globale temperaturen stiger, sier klimaforskeren.