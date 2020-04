Bastholm historisk – blir MDGs første partileder

Men først har hun blikket rettet mot stortingsvalget i 2021.

– Vi skal ikke bare over sperregrensen. Vi skal ikke bare over 15 prosent.Vi skal bli store nok til at våre verdier preger norsk politikk gjennom det neste århundret. Om to år skal alle dere som følger dette landsmøtet kunne plukke opp telefonen og ringe til den grønne stortingsrepresentanten fra deres region, sa hun i landsmøtetalen.

Vil styre og ikke bare bjeffe

Bastholm ble valgt inn på Stortinget fra Oslo i 2017, og er den eneste MDG-representanten på Stortinget i dag, men hun har høye ambisjoner for partiet.

– Jeg håper vi kan være ert parti som skal være med å styre, og er med på å ta ansvar for helheten, og jeg er gått inn i politikken fordi jeg er opptatt av rettferdighet og liker å være med å ta ansvar. Så de grønne skal være med å på å ta ansvar og ikke bare stå på utsiden og bjeffe inn, sier hun til TV 2.

Bastholm er medlem av Stortingets finanskomite og koronakomiteen, som utarbeider krisepakker under korona-pandemien.

– MDG var veldig synlig under valgkampen i fjor, men siden har det ikke vært mye å se til dere?

– Det har ikke vært viktig for meg å være den som er mest synlig kritisk, jeg har vært opptatt av å ta ansvar for en helt spesiell situasjon Norge har vært i de siste ukene. Vi har en farlig høy arbeidsledighet, og det kan være med på å forsterke forskjeller på sikt.

– For noen har det vært upraktisk med smittevernstiltakene, mens for andre har det vært en tragedie, og mange har mistet både en og to inntekter i familien, så i en sånn situasjon er jeg ikke opptatt av hvordan målingene ser ut, eller at vi får snakket om hva folk er mest opptatt av at vi snakker om, som klima og natur, selv om det også veldig ofte har blitt er relevant, sier Bastholm til TV 2.