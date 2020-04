– Klima, og ikke korona, er dette århundrets sak

R– Et virus angriper plutselig og veldig hardt, og det vil også forsvinne. Klimaendringer og utryddelse av arter er noe ganske annet. Naturens kriser slår til gradvis og blir mer permanent, om vi ikke stanser dem, sier nasjonal leder i MDG, Une Bastholm i talen.

Hun åpnet Norges første digitale landsmøte klokken 10 lørdag, der hun holdt sin tale foran et kamera på Stortinget. Landsmøtedelegatene deltar digitalt rundt om i landet.

Bastholm blir senere lørdag valgt til partiets første leder, mens den andre nasjonale talspersonen, Arild Hermstad, er innstilt som nestleder i likhet med Kriss Rokkan Iversen.

– Klimaendringene tvinger oss ikke til karantene fra familie og venner. De trenger ikke at vi holder pusten i butikken eller dropper bursdagsfeiringen, fastslo hun.

– Da gjør Solberg en historisk tabbe

Bastholm advarte sterkt mot at klimasatsingen stopper helt opp.

– For bivirkningene ved en ambisiøs, effektiv miljøpolitikk er innovasjon og utvikling, at vi kan puste inn renere luft, at barna får trygge skoleveier, at vi skaper jobber i Norge i stedet for å sende fisken vår til Kina og tømmeret til Tyskland for foredling der.

Bastholm blir leder i MDG på landsmøtet 25. april Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bastholm sitter i Stortingets finanskomite og i koronakomitéen, som utarbeider krisepakker mot de økonomiske tapene under koronapandemien.

Hun advarer mot at milliardene går til nye investeringer i olje og gass, og mener de istedet må gå til satsing på fornybar energi.

– Om statsminister Erna Solberg gir etter for presset fra Frp og løser koronakrisen ved å forsterke klima- og naturkrisen, gjør hun en historisk tabbe som den oppvoksende generasjonen aldri vil tilgi.

– Hodeløst

Norske verft og rederier må få nye grønne oppdrag, oppfordret Bastholm.

– Vi må sørge for en storstilt, forpliktende satsning på havvind, karbonfangst og lagring og på elektrifisering av kysten. Vi kan skape titusenvis av varige, trygge arbeidsplasser som bygger Norge for dette århundret.

Hun varslet at MDG vil kjempe knallhardt for å få flyttet iskanten lenger sør enn det regjeringen har foreslått.

– For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i iskantsonen i vår tid, sa Bastholm.

Hun har høye ambisjoner for MDG, og lovet landsmøtedelegatene at de om to år skal kunne ringe til den grønne stortingsrepresentanten fra deres fylke

– Vi skal ikke bare over sperregrensen. Vi skal ikke bare over 15 prosent. Vi skal bli store nok til at våre verdier preger norsk politikk gjennom det neste århundret., sa Bastholm.