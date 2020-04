Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har uttalt at klubben står klar til å forsterke stallen i sommer, og at United kan være i stand til å utnytte koronasituasjonen.

Harry Kane, Jadon Sancho, Jack Grealish og Saúl Ñíguez er bare noen av stjernene som har vært koblet til Manchester United.

Men nå kommer Manchester United-direktør Ed Woodward med en nedslående melding til alle som håper på kjøpefest til sommeren.

– Spekulasjoner rundt overganger for hundrevis av millioner pund for enkeltspillere til sommeren er å ignorere realitetene som sporten står overfor, er Wooward sitert på av blant andre BBC og The Guardian under et fanforum fredag.

– Prioriterer alltid lagets suksess, men ...

Manchester United-direktøren forsikrer imidlertid at klubben står robust økonomisk gjennom den vanskelige koronakrisen.

– Det bør ikke være noen tvil om omfanget av utfordringene alle i fotballen står i, og det kan hende at det ikke blir «business as usual» for noen klubber, inkludert oss selv, på sommerens overgangsmarked, sier Woodward.

– Vi prioriterer alltid lagets suksess, men vi er nødt til å se hvordan dette påvirker hele fotballindustrien, når det overgangsvinduet blir lagt og det store økonomiske bildet før vi kan snakke om å gå tilbake til normale tilstander, fortsetter den utskjelte Manchester United-sjefen.

Det er mulig at sommerens overgangsvindu vil bli flyttet i påvente av at sesongene skal bli ferdigspilt.

Muligens tilbake på trening i mai

Det er fortsatt usikkert når Premier League kan starte opp igjen. Ole Gunnar Solskjærs assistent Kieran McKenna uttalte denne uken at de håper å kunne starte opp med treninger igjen i mai, men at de jobber med flere planer.

– Vi gleder oss til å se laget til å se laget på banen så fort vi får beskjed om at det er trygt. Det kan være at vi må spille bak lukkede dører i starten, så fotballen vil ikke være helt tilbake til det normale før supporterne igjen kan ta plass på tribunen, sier Ed Woodward.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League med tre poeng opp til Chelsea på fjerdeplass når ni kamper gjenstår. Femteplassen kan gi Champions League om utestengelsen av Manchester City opprettholdes.

Solskjærs menn er også i kvartfinalen i både FA-cupen og Europaligaen.