Trump vil at postvesenet skal øke avgiftene minst fire eller fem ganger.

– Posttjenesten er en vits fordi de deler ut pakker fra Amazon og andre internettselskaper, og hver gang de tar med en pakke, taper de penger på den, sa Trump fredag fra Det ovale kontor.

Uttalelsen kommer etter meldinger om at hans administrasjon planlegger å tvinge gjennom store endringer i posttjenesten som en «betaling» for å godkjenne et lån på 10 milliarder dollar, som var en del av regjeringens økonomiske krisepakke på 2 billioner.

I henhold til loven må finansminister Steven Mnuchin, som var sammen med Trump i Det ovale kontor, godkjenne lånet før postvesenet kan motta pengene.

– Jeg kommer ikke til å signere noe, og jeg kommer ikke til å gi deg fullmakt til å gjøre noe om de ikke øker prisene, sa Trump og så på Mnuchin.

Finansministeren bekrefter at de vil stille krav om ny postreform før de godkjenner lånet.

