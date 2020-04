Trump åpnet med å opplyse om status på koronaepidemien i USA, hvor han blant annet sa at de har overkapasitet av respiratorer og at de vil tilby hjelp til andre land.

Etter omtrent fem minutter ga han ordet videre til Stephen Hahn i det amerikanske mattilsynet (FDA), etterfulgt av visepresident Mike Pence.

Trump ventet på sidelinjen. Da Pence var ferdig på talerstolen, forlot alle tre rommet, uten å gjennomføre den vanlige spørsmålsrunden med de fremmøtte reporterne.

Desinfiserende midler

Presidenten har mottatt mye kritikk for å bruke pressebrifingen til å spre propaganda og for å spre medisinske teorier. Senest torsdag foreslo han blant annet at man kanskje kan sprøyte inn desinfiserende middel i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt viruset, noe han senere sa var ment sarkastisk «for å se hva som ville skje».

– Jeg legger bare fram ideer, sa Trump under brifingen torsdag og understreket at han ikke er lege selv.

Han hadde først presentert hvordan viruset reagerer på ulike temperaturer, klima og overflater.

– Setter folks helse i fare

Presidentens uttalelser møtte kraftige reaksjoner verden over, blant annet fra personer i helsevesenet som advarte mot å lytte til presidenten.

Det samme gjorde økonomiprofessor Robert Reich ved Berkeley-universitetet i California. Han sa at Trumps brifinger faktisk setter folks helse i fare.

– Boikott propagandaen. Lytt til ekspertene. Og vær så snill og ikke drikk desinfiseringsmidler, skrev Reich på Twitter.