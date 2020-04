Den svenske langrennstjernen er en ekte vinnerskalle. Det har gjort skammen ekstra stor når hun mislykkes.

– Det er lett å verdsette seg selv som person utfra det man gjør, henge seg for mye opp i følelsene av skam og at man er verdiløs, forteller Kalla til den svenske radiokanalen P1.

– Jeg kan være ganske ekkel mot meg selv når jeg havner i sånne situasjoner, og sier ting til meg selv som jeg aldri ville sagt til noen andre, legger hun til.

For ønsket om å lykkes er så stort at når det ikke går veien, har Kalla lett for å gå i kjelleren.

– Det å føle seg verdiløs bunner i at jeg skammer meg fordi jeg legger ned så mye tid, og så blir det ikke noe mer ut av det. Det er så dumt å la den følelsen ta overhånd så mange ganger. Det er en sterk og ubehagelig følelse, forklarer hun.

Kalla har tre OL-gull og tre VM-gull på merittlisten, og nylig offentliggjorde 32-åringen at hun fortsetter enda en sesong. Og hun er sulten på flere gode resultater.

– Jeg tror ikke jeg har nådd toppen ennå. Jeg tror det finnes ting jeg fremdeles kan utvikle, og det føles altfor spennende til å ikke gjøre det, understreker hun.