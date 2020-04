Trump oppmuntrer demonstrantene, men amerikanere flest støtter korona-tiltak

Flere hundre demonstranter har samlet seg i gatene i Albany, delstatshovedstaden i New York. De er rasende fordi de vil tilbake i arbeid. New York er den hardest rammede delstaten i USA med mer enn 16 000 døde, og guvernør Andrew Cuomo har beordret folk til å holde seg innendørs frem til 15. mai. Mye tyder på at tiltakene vil bli forlenget.

– Jeg har mistet jobben min. Det gjorde også min ektemann en stund, men han fikk den tilbake fordi han blir ansett som nødvendig. Jeg har også flere familiemedlemmer som har mistet jobben, sier Elizabeth Garger til TV2.

Demonstrantene har tatt oppstilling utenfor bygningen der Cuomo har kontor. Mange av de som har tatt turen har Trump-flagg eller Trump-hatt, og ifølge amerikanske medier er det flere grupper med tilknytning til det republikanske partiet som støtter demonstrantene.

Forrige uke tvitret president Donald Trump en støtteerklæring til demonstrantene i delstatene Michigan, Minnesota og Virginia. Det er spesielt demokratiske guvernører som får gjennomgå av demonstrantene.

– Vi synes at Andrew Cuomo oppfører seg som en diktator. Han har gått over grensen. Han stenger arbeidsplasser, og ødelegger økonomien, sier Michael, som bare vil gi fornavnet sitt til TV2.

Men selv om Trump har oppmuntret demonstrantene så sier 72% av amerikanere at de mener folk bør holde seg hjemme til helsemyndighetene mener det er trygt, ifølge en meningsmåling fra Reuters.

Trump

Trumps popularitet blant republikanske velgere er fortsatt skyhøy. Gallups siste tall viser at 93% av republikanere mener Trump gjør en god jobb.

Støtten blant kjernevelgerne i partiet er hovedgrunnen til at Trumps oppslutning har vært så stabil gjennom hele presidentperioden, og den ble avgjørende da neste samtlige republikanske senatorer valgte å frikjenne presidenten under riksrettsaken i februar.

Et eksempel på hvor fort Trump kan få republikanske velgere til å snu er den spente situasjonen mellom USA og Nord-Korea. En måling som ble gjort i september 2017 viste at 82% av republikanske velgere støttet bruk av militærmakt mot Nord-Korea. Den målingen ble gjort kun uker etter at Trump hadde sagt at Nord-Korea ville bli møtt med «ild og vrede» hvis Kim Jong-un fortsatte med sine trusler mot USA.

Noen måneder senere endret Trump mening, og sa ja til et møte med Nord-Koreas leder. Da fulgte republikanske velgere etter presidenten, og på et folkemøte i Michigan i april i 2018 ropte publikum at Trump fortjente Nobels fredspris.