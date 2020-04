Kjernen i krisepakken består av 320 milliarder dollar som skal gis i lån til små og middels store bedrifter via en ordning kalt Paycheck Protection Program. Ordningen innebærer at selskaper som beholder flesteparten av sine ansatte under koronakrisen, vil få ettergitt lån som brukes til å betale lønninger.

Den første bevilgningen til programmet, som lød på nesten 350 milliarder dollar, tok slutt i forrige uke ettersom bedrifter da hadde søkt om mer hjelp enn hva det var midler til.

Krisepakken som fredag ble signert av Trump, inneholder også 25 milliarder dollar for å øke testkapasiteten, samt 75 milliarder dollar til sykehusene.

I løpet av de siste fem ukene har over 26 millioner personer i USA søkt om arbeidsledighetstrygd.

Det pågår fortsatt en debatt mellom republikanere og demokrater i Kongressen om hvorvidt det skal vedtas flere tiltak for å berge økonomien gjennom koronakrisen.

