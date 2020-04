Det virker mer og mer sannsynlig at Torgeir Børven snart er ferdig i Odd.

Selv om Fotball-Europa ligger brakk som en følge av koronakrisen, er det flere klubber som i disse dager posisjonerer seg med tanke på å hente Børven når fotballen ruller igjen.

Etter det TV 2 erfarer har en sveitsisk klubb vist reell interesse for Torgeir Børven. TV 2 har grunn til å tro at det dreier seg om klubben Lugano, et tradisjonsmessig sterkt sveitsisk lag som foreløpig ligger på 7.-plass i toppdivisjonen.

Torgeir Børven har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag, mens hans agent Kent Karlsen ikke ønsker om å kommentere saken.

Siden koronasituasjonen er såpass uviss som den er, er det knapt klubber i Fotball-Europa som henter spillere om dagen. Derfor er det lite trolig at en signering skjer med det aller første.

Kan forhandle med andre klubber

28-åringen – som banket inn hele 21 mål i Eliteserien i fjor – har bare kontrakt med Odd til og med 1. juli.

Det betyr at han allerede nå kan forhandle med, og skrive under for, andre klubber. Han trenger heller ikke å informere Odd om det.

– For meg er dette ukjent informasjon, sier Odds sportslige leder Tore Andersen til TV 2.

Trodde Odd køddet

I mars uttalte Torgeir Børven til Varden at han trodde Odd køddet da de kom med et kontraktsforslag til ham.

Selv om beilerne er mange, har ikke Odd gitt opp å forlenge kontrakten med 28-åringen.

– Torgeir er på ferie nå, men jeg har avtalt med agenten hans at vi skal ta opp igjen samtalene når ting begynner å normalisere seg litt igjen, sier Tore Andersen.

Torgeir Børven spilte i Twente fra 2013 til 2017. I Norge har han vært innom Brann, Vålerenga og Odd på Eliteserie-nivå.