Da Sun Yang ble tatt for doping i 2014 ga Mack Horton klar beskjed om hva synes om den slags, og kalte kineseren for en juksemaker under OL i Rio 2016.

Under svømme-VM i Sør-Korea i 2019 protesterte sølvvinner Horton mot gullvinner Yang, ved å nekte å stå på podiet sammen med ham.

I februar ble Yang dømt til åtte års utestengelse etter å ha knust en dopingprøve med hammer.

Horton har fått støtte for dopingstandpunktet, men i hovedsak har det hele blitt en skrekkhistorie for både ham og familien.

I et intervju med The Australian Weekend Magazine deler foreldrene Andrew og Cheryl Horton detaljene om hva de har gått igjennom.

– I nesten fire år har familien levd under en beleiring. Planter har blitt forgiftet, hundebæsj har blitt kastet over gjerdet, og en mann som snakker dårlig engelsk roper stadig vekk på Andrew og truer datteren hans, selv om han ikke har noen datter. Etter Sør-Korea i fjor vasket Cheryl svømmebassenget i hagen og fant masse knust glass på bunnen av bassenget, skriver den australske avisen, gjengitt av Swimming World Magazine.

Det antas at de som står bak trakasseringen er tilhengere av Sun som er i Australia på studentvisum.

Andrew Horton har regelmessige sikkerhetsmøter med Australias sikkerhetstjeneste og departementet for utenrikssaker.



På et av møtene ble Macks far informert om at det hadde kommet ni millioner meldinger 24 timer etter juksemaker-kommentaren, og der ingen av meldingene var av hyggelig tone. Kinesere skal ha sett på kritikken som en hat-handling mot landet deres.

Mack Horton og familien mottar fremdeles trusler på nettet. Drapstrusler kommer regelmessig, og PCene har blitt hacket. Blant annet mener noen at podium-stuntet var planlagt.

– Det som bekymrer meg mest er hva som skjer med familien min. For å være ærlig, så visste jeg ikke mye om hva som foregikk fordi foreldrene mine prøvde å beskytte meg. Å se og høre hvilken innvirkning dette har hatt på de jeg elsker har vært det mest opprørende, sier den australske svømmeren.

Han hevder at det som skjedde i Sør-Korea ikke var planlagt.

– Jeg bestemte meg minuttet før seremonien. Det handlet om frustrasjonen rundt sportens styresett. Alle burde ha og følge de samme reglene.