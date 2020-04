I fredagens direktesending av Idol sang de fem gjenværende deltakerne to sanger hver.

En av låtene hadde dommerne valgt ut, mens den andre var en norsk sang deltakerne selv hadde bestemt.

Vanskelig

Aniston Mariyampillai (16) fra Bergen sang «Diamonds» av Rihanna og «Ka du håpa på» av Inge Bremnes.

– Dette hørte vi at ble litt for vanskelig for deg, sa dommerne etter at den sjarmerende bergenseren hadde sunget sin norske sang.

Han slo dog hardt tilbake med sin versjon av Rihanna-hiten «Diamonds», men det var ikke nok til å bli værende i konkurransen.

– Det er kjipt, sa han rett etter at resultatet ble klart.

Bånn tre

De to andre blant de tre med færrest stemmer var Bendik og Oda.

Fargeklatten Bendik Solberg (20) fra Skaun sang «High Hopes» av Panic at the Disco og «Hjerteknuser» av Kaizers Orcherstra. Han høstet skryt og lovord fra dommerne.

– Det er nesten provoserende å se hvor avslappet du er på scenen. Du synger som du allerede har vunnet, var noen av tilbakemeldingene.

Oda Gondrosen (23) fra Fredrikstad sang «Bleeding Love» av Leona Lewis og «Urettferdig» av Unge Ferrari og Hkeem, og fikk TIX til å få kontakte med følelser han ikke visste han hadde.

– Du synger så latterlig bra, sa dommeren og hit-makeren.

Lever drømmen

Likevel ble hun en av de tre med færreste stemmer i fredagens Idol.

Gondrosen uttalte tidligere fredag at hun lever drømmen.

– Jeg lever drømmelivet, nå som jeg får drive med musikk og synge. Idol er en utrolig mulighet, sa Gondrosen på telefon til TV 2.

Tore Pedersen (17) fra Sunndalsøra sang «Blinding Lights» av The Weeknd og «En natt forbi» av Jan Eggum, og fikk denne tilbakemeldingen fra dommerne:

– Du er trygg om Norge gjør jobben sin!

Mari Eriksen Bølla (15) fra Bryne sang «Wrecking Ball» av Miley Cyrus og «Fem fine frøkner» av Gabrielle.

– Du tar hele artistgreia til det neste steget, sa dommerne.

Nå er det bare fire deltakere igjen i sangkonkurransen.