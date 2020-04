– Jeg håper at Venstre fastsetter en dato for landsmøte så fort som mulig, sier Breivik til TV 2.

Hun er også nestleder i Unge Venstre og sitter i landsstyret.

– Venstre kan ikke være i en limbo ut året, sier Breivik.

Hun viser blant annet til opplysninger fra Helsedirektør Bjørn Gulvdog, som til TV 2 har uttalt at nordmenn må forberede seg på en annerledes hverdag ut 2020 og unngå store sammenkomster.

– Det er snakk om et landsmøte som samler 300 personer, og da er det utenkelig slik situasjonen er at vi vil ha mulighet til å avholde det fysisk i 2020.

TV 2 vet nå at flere i partiet jobber med å fremskynde landsmøtet.

VIL HA FORTGANG: Ane Breivik mener det haster å avholde landsmøte. Foto: Erika Melhus/Unge Venstre

Landsmøtet til Venstre skulle egentlig vært avholdt forrige helg, hvor partiet skulle takke av Trine Skei Grande og velge ny ledelse. Etter det TV 2 erfarer diskuterte landsstyret torsdag landsmøtedato, men det er fortsatt ingen konklusjon.

Minerva omtalte landsstyrets diskusjon først.

– Profilere ny ledelse

– Hvorfor er det så viktig å gjennomføre det før året er omme?

– Det er forståelig at vi utsatte landsmøtet i den krisesituasjonen vi er i, men valget av partiets ledelse har unektelig mye og si for nominasjonsvalget til Stortinget. I tillegg trenger vi tid til å profilere den nye ledelsen før valget i 2021. Strategien før valget i 2021 må utarbeides av de som skal lede. Derfor må landsmøtet avholdes så fort som mulig, sier Breivik.

– Du frykter Trine Skei Grande skal sitte ut året?

– Det tror jeg heller ikke hun ønsker selv. Den vegringen og de motforestillingene man har mot samle partiet digitalt er ikke godt nok begrunnet. Jeg tror jeg snakker på vegne av mange i partiet. Partiet må komme seg videre og velge nye tillitsvalgte og starte ut kursen. Det er mer viktig enn å samles fysisk.

– Hva er de motforestillingene?

– Det er delt. Jeg har ikke innsikt i alle meningene, men jeg tror motforestillingene til å gjennomføre dette digitalt er fordi vi er vant til en møtekultur der vi møtes fysisk og en reell bekymring at man ikke får mulighet til å presentere kandidater ved en eventuell kampvotering. Andre organisasjoner har klart å gjennomføre årsmøter og landsmøter digitalt. Det er noe som er utbredt internasjonalt. Hele Norge har klart å kaste seg rundt til digitale flater og når Venstre har et akutt behov for å gjennomføre et nytt landsmøte og velge en ny ledelse, så bør vi klare å gjennomføre et digitalt landsmøte, sier Unge Venstre-nestlederen.