Bernd fant Mariannes flaskepost etter 25 år

Utenfor Kossmanns hytte på Refnes i Harstad lå det flere plastflasker blant søppelet i fjæra. I én av flaskene lå det en papirrull.

– Jeg ble nysgjerrig og åpnet flasken, og da så jeg at det var et brev. Og det mest overraskende var at brevet var 25 år gammelt, forteller Kossmann til TV 2.

I brevet står det:

«Hei, hei! Du trodde kanskje at du hadde vunnet en sydentur eller noe sånt! Men feil. Dette er et morobrev. Så skriv til...»

Leteaksjon

På baksiden av arket stod navnet og adressen til det som var en ni år gammel jente i 1995.

– Hun sendte den ut da hun var ni år gammel, og måtte nå være rundt 34 år. Men hun fikk aldri svar på hva som skjedde med flaskeposten, og det ønsket jeg å gi henne, forteller Kossmann.

Han ante ikke om hun fortsatt bodde på adressen, eller om den nå 34 år gamle kvinnen hadde byttet navn.

– Jeg ringte til kommunen som hun bodde i den gangen for å forsøke å finne henne. Så forsøkte jeg å finne henne via Google og Facebook, forteller han.

– Ble helt paff

Ettersom forfatteren har et relativt vanlig navn, skrev 56-åringen til flere med samme navn på Facebook. Til slutt fikk han napp.

– Hun sa med én gang at det var henne. Så tenkte jeg: «herregud, det går så fort i dagens samfunn». Det var en stor glede, sier Kossmann.

FLASKE: På Refnes i Harstad fant Bernd Kossmann plastflasken. Foto: Privat

34 år gamle Marianne Fjørtoft forteller til TV 2 at hun ikke husker at hun kastet nettopp denne flaskeposten på havet, men at hun vet hun lagde flere flaskeposter da hun var barn.

– Jeg ble helt paff. Det er utrolig fascinerende og fantastisk, og det er helt sprøtt at brevet har holdt seg så godt, forteller Fjørtoft.

Kossmann forsøkte til og med å ringe det gamle fastnummeret som stod oppført i brevet. Det nummeret kvittet moren til Fjørtoft seg med for én måned siden.

Gjenkjente brevet

Etter å ha sett gjennom gamle album viste det seg at Fjørtoft var på ferie i Stokmarknes på samme tidspunkt som brevet i flaskeposten ble skrevet.

– Det er veldig morsomt at han har tatt seg bryet med å finne meg. At det var så lett å få kontakt er noe av magien med sosiale medier, sier hun.

34-åringen forteller at hun gjenkjente sine egne tegninger med én gang. Kaninen øverst er en tegning av kaninen Sebastian som hun hadde på den tiden.

– Det var litt gøy å se at jeg åpenbart forventet et svar, ettersom jeg hadde skrevet adressen min og telefonnummeret mitt. Etter 25 år går det i glemmeboken, men dette var et artig lysglimt i disse kjedelige koronatider, forteller hun, og legger til: