Sagosen havner i svært uvanlig situasjon

Det ble klart etter at Det europeiske håndballforbundet fredag (EHF) besluttet å avlyse de resterende kampene i utslagsrundene som leder opp mot den avgjørende Final Four-kampene.

Det er fra før besluttet at Final Four-arrangementet flyttes og spilles 28. og 29. desember i tyske Köln. Samtidig hadde man håpet å spille ferdig kampene i de øvrige utslagsrundene i løpet av høsten.

Fredag konkluderte EHF med at det ikke vil la seg gjøre. Derfor er det besluttet at de fire topplagene i mesterligagruppe A og B er kvalifisert for Final Four. Det gjelder Barcelona, Paris Saint-Germain, Kiel og Veszprém.

Dermed havner Sander Sagosen i en svært uvanlig situasjon. Den norske verdensstjernen spiller for Paris Saint-Germain, men skifter klubb til Kiel i sommer. Med sin nye klubb vil han kunne senke PSG i samme mesterligautgave som den han har bidratt med å sende franskmennene til sluttspillet i.

Da EHF i mars vurderte ulike muligheter for å fullføre sesongen var Sagosen langt ifra imponert. Han mente det beste ville være å kansellere mesterligaen.

– Ja, noe må vike. Alle kan ikke stå på kravene. Det er spillerne det går utover. Final Four er jo den store pengemaskinen. Det har jeg respekt for, men de må se det store bildet også. alle i samfunnet lider tap nå. Situasjonen kan være like usikker til høsten, sa Sagosen til TV 2 tidligere i april.

Han mislikte også at han ville komme til å møte PSG i Final Four, som nå er bekreftet at han gjør.

– Det er også en grunn til at jeg mener det burde bli avlyst. Nå får jeg ikke fullført det jeg har vært med å kjempe med PSG om, så skal jeg inn i et annet lag der jeg ikke har vært med på deres fight så langt

Håper på kvartfinaler for kvinner

For Flensburg-Handewitt, med fire nordmenn i stallen, betyr EHF-avgjørelsen en ny smell. Laget tapte først gullkampen i Bundesliga mot naboklubben Kiel da sesongen ble avbrutt og mistet nå sjansen til å gjøre opp for det med mesterligatriumf.

Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal spiller alle i den tyske storklubben.

I mesterligaen for kvinner er de planlagte kvartfinalene i juni utsatt. Samtidig planlegges Final Four i Budapest 5. og 6. september. EHF opplyser at man i øyeblikket ser på muligheten for å gjennomføre kvartfinalene torsdagen før finalehelgen.