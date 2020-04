De fleste kjenner godt til helseminister Bent Høie. Men ikke alle vet hvem han er når TV-kameraene slås av.

– Jeg elsker afterski!

– Ingenting er morsommere

Som topp-politiker er det viktig å kunne koble av innimellom. Da liker Høie hytteturer og ski – gjerne ispedd afterski og tysk ompa-musikk.

– Det er ingenting som er morsommere enn litt halv-harry tyske slagere, sier han.

Noe av det han har savnet mest de siste månedene, er nettopp å dra en helg på hytta med mannen Dag Terje og gode venner.

Se klippet der Høie får seg en skikkelig overraskelse på direkten i videoen øverst i saken.

– Det har jeg savnet, for nå har vi vært i høysesongen for afterski. Når hyttenaboene møter til afterski på ettermiddagen, da har jeg det aller, aller gøyest.

DJ Bent

I TV 2-programmet Presseklubben forteller han at han – etter noen øl – går fra å være helseminister Høie til å bli DJ Bent.

– Og jeg er egentlig litt stolt av dette, for i starten av afterskien så spiller man liksom veldig «riktig musikk», og da er det litt sånn øl og akevitt og champagne og sånn. Men på et tidspunkt blir stemningen der at det blir et krav om at jeg skal ta over spillelisten, sier han.

Og da stiger stemningen i hyttefeltet.

– Da kommer det tyske slagere, ompa-ompa, og da blir det fyr i bålet, ler Høie.

– Overgår Sting

Og det er ei norsk dronning som troner på toppen av spillelisten.

– Jeg har en stor favorittartist, og det er ikke bare til after ski, men det er favoritten over alle, og det er Wenche Myhre. Og på afteski er det «Ich hab ein knall rotes gummibat». Og da er det topp.

Høie forteller at en konsertopplevelse med Die Wenche trumfer konsertopplevelsene andre regjeringsmedlemmer har hatt.

– Hun er ei fantastisk dame, og det har jeg alltid syntes. Hun har en utrolig utstråling, en enorm energi og er en fantastisk artist. En intimkonsert med henne overgår Torbjørns (Røe Isaksen, journ.anm.) intimkonsert med Sting, for å si det sånn, ler han.

– Den beste gaven jeg har fått!

Under innspillingen av programmet Presseklubben overraskes Høie av en hilsen – og en sang – fra sitt store idol, Wenche Myhre.

– Dette var den beste gaven jeg har fått på lenge, utbryter helseministeren etter å ha sett hilsenen.

Presseklubben sendes hver fredag kl. 17.30 på TV 2 Nyhetskanalen og søndag kl. 22.40 på TV 2. Du kan også se programmet når du vil gratis på TV 2 Sumo.