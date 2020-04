Under regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen skal det redegjøres for den nyoppnevnte Koronakomisjonen.

– Kommisjonen får et fritt og åpent mandat. Kommisjonen vil være uavhengig av regjeringen og statsministerens kontor, opplyser statsminister Erna Solberg.

Leder Stener Kvinnsland for den nyoppnevnte Koronakommisjonen sier han ydmykt går inn i oppgaven, og vil løse dne så godt han kan.

– Å bruke anledningen til å lære om dette mens man er midt i det syns jeg i utgangspunktet er en god ting, sier Kvinnsland.

Han opplyser om at hans bakgrunn er et langt liv i helsesektoren.

– I utgangspunktet er dette et helseproblem som har utløst så mye annet i konsekvens, og det er svært viktig å forstå hvordan man gjennomlever en slik hendelse, sier den nyoppnevnte lederen.

– Ikke senk skuldrene

Solberg startet pressekonferansen med å si at nordmenn fortsatt må forholde seg til smittevernreglene. Hvis reglene ikke følges og smittetaller igjen øker, må regjeringen i verste fall stramme inn tiltakene igjen.

– Jeg sa 7. april at det er et øyeblikksbilde som gjør at vi forsiktig gjenåpner samfunnet, og selv om det føles lenge siden er det fortsatt i denne situasjonen vi har det lave smittetallet, sier statsministeren under pressekonferansen.

– Det er ingen garanti at vi holder det lavt fremover. Vi kan ikke senke skuldrene, vi må fremdeles jobbe hardt for å holde kontroll på smitten, fortsetter hun.

To døde under 50

I tillegg til statsministeren og lederen for Koronakommisjonen er helseminister Bent Høie, Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet tilstede på pressekonferansen.

Tidligere fredag ble det kjent at de to første personene i aldersspennet 40-49 år har dødd av koronaviruset i Norge. Ifølge FHIs dagsrapport er én kvinne og én mann i aldersgruppen 40 til 49 år døde av covid-19.

