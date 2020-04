Sporløst borte: Politiet og foreldrene tror Ørjan (25) er utsatt for noe kriminelt

Ettersom Ørjan hadde skiftet mobilabonnement og manglet nytt sim-kort, måtte faren ringe til sjåføren for å få kontakt med sønnen sin. Faren ringte like etter klokken 18 for å si at et vindu stod åpent i sønnens leilighet. Da fortalte sjåføren at Ørjan hadde gått ut av bilen i Bratthenget for å hente noe i en leilighet.

DAGEN FØR: Ørjan hadde på seg denne mørkeblå jakka da han ble borte. Han hadde også en mørk genser og mørke bukser. Han er 162 cm høy og tynn. Dette bildet er tatt dagen før. Foto: Politiet

Klokka 20:30 snakket faren med sjåføren igjen og fikk vite at Ørjan aldri kom tilbake til bilen.

– Da fikk vi en mistanke om at det hadde skjedd noe og jeg reiste inn til den blokka med lommelykt.

Ørjans far begynner å gråte og skjelve når han forteller hvordan han lette etter sønnen rundt boligblokka i Bratthenget.

– Det er det siste vi har, sier han.

Politiet opplyser til Åsted Norge at de fester lit til sjåførens forklaring.

Det eneste sporet

To dager etter at Ørjan forsvant, fant en tilfeldig turgåer en brun lommebok ved gangveien der Ørjan sist ble sett. Inni lommeboka lå Ørjans bankkort.

– Her slutter alle spor etter Ørjan. Vi vet ikke om funnet stammer fra når han gikk ned gangveien eller om han har mista den tidligere. For vi vet at han har vært her tidligere, sier Halvor Øymoen i politiet.

DET ENESTE SPORET: Ørjan Helmer Gundersen Solum skulle hente noe i boligblokka til venstre i bildet. To dager senere fant en turgåer lommeboka hans rundt 100 meter ned gangveien der han sist ble sett. Foto: Åsted Norge

En stor leteaksjon ble igangsatt der både hunder, politi, frivillige og familien deltok. De har finsøkt hele området i en radius på 300 meter, men har ikke funnet et eneste spor etter Ørjan.

– I tillegg er det også blitt søkt igjennom blokkene her, og det er blitt foretatt rundspørring både av de som bor i blokkene og i området rundt, forteller Halvor Øymoen.

Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha sett Ørjan da han kom til Bratthenget, eller som kan ha sett ham gå ned gangveien eller senere. Det vil si etter klokken 17:50 onsdag 25. mars.

Tror noen har skadet ham

– Vi tenker jo at noen kanskje har gjort ham noe, sier moren.

– Vi føler og tror at noen vet noe som vi ikke vet, for med det nære forholdet vi har til Ørjan så er ikke dette likt Ørjan i det hele tatt, fortsetter hun.

Foreldrene ber alle som vet noe om å kontakte politiet eller Åsted Norge.

– Det går ikke an å forsvinne sånn. Så vi ber om at de som vet noe kan gi opplysninger som gjør at vi kan få Ørjan hjem. For vi trenger Ørjan og han trenger oss, sier moren.

Tips: astednorge@tv2.no eller politiet i Arendal på telefon: 38 13 60 00 eller e-post: post.agder@politiet.no