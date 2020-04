Samtidig med denne presse-konferansen foregikk det en topp-hemmelig operasjon

Helseminister Bent Høie (H) har nettopp hatt sin første frihelg på to måneder.

– Jeg var glad for litt fri i påsken, for før det var det nesten to måneder hvor jeg ikke hadde fri i det hele tatt. Og dette er jo noe vi skal stå i lenge, så det er litt deilig med noen pauser.

Får energi

Men Høie avviser at han syns det er tungt å stå opp til en ny dag preget av korona.

– Jeg får litt energi når vi en inne i sånne situasjoner som vi er i nå, så jeg spretter opp om morgenen, sier han i TV 2-programmet Presseklubben.

Krevende

Det er ikke første gang Høie håndterer en epidemi som helseminister. I 2014 jobbet han, som nå, døgnet rundt. Den gangen med ebola-krisen.

– Det var jo en epidemi som var mye mer alvorlig, i den forstand at de som ble smittet ble veldig syke, og de fleste døde, sier han.

Epidemien spredte seg ikke til Norge, men i oktober 2014 ba Høie, og flere fra regjeringen, helsearbeidere om å melde seg frivillig for å hjelpe til med å bekjempe epidemien i Vest-Afrika.

Det var første gang den norske stat skulle sende et team av helsearbeidere på den måten.

– Mange har reist ut med organisasjoner og hatt merket til Leger uten grenser og Røde Kors på armen, men dette var første gang vi ba noen reise ut med det norske flagget på armen.

Det han ikke fortalte

Høie sier det var vanskelig å skulle be noen melde seg til et så farlig oppdrag.

– Du har et vannvittig stort ansvar, for selv om du skal gjøre alt du kan for å beskytte folk så vet du at det er en risiko for at de blir smittet og dør.

Samtidig visste Høie noe han ikke fortalte på pressekonferansen.

– Bare ett døgn tidligere fikk vi beskjed om at en norsk lege som var i Vest-Afrika med Leger uten grenser, var smittet og alvorlig syk. Og vi har satt i gang et apparat for å hjelpe henne hjem.

Dersom han fortalte om den norske legen, fryktet han at den helt nødvendige hjemtransporten skulle bli spolert.

– Hvis det ble offentlig, var vi redd for at det kunne ødelegge den operasjonen som var i gang.

Dilemma

Det å helsepersonell melde seg frivillig, samtidig som han visste hvor galt det kunne gå dersom man ble smittet, er noe av det vanskeligste Høie har gjort som helseminister.

– Det var et stort dilemma. For på den ene siden sier du «Vær så snill, vær med på dette». Samtidig så vet du at det er ikke en teori at du kan bli smittet; det har faktisk skjedd.