Det har vært påstått at flere korona-dødsfall i Liverpool har en tilknytning til Champions League-oppgjøret på Anfield mot Atlético Madrid.

Nå melder flere britiske medier, blant annet The Guardian, at kampen vil bli etterforsket av lokale helsemyndigheter for å se om det finnes en sammenheng med spredningen av koronaviruset.

– Jeg har bedt Matt Ashton (helsedirektør i byen) om å gjennomføre en grundig etterforskning for å se om det er noen som helst kobling med korona-situasjonen i byen, forteller ordfører i Liverpool Joe Anderson.

52.000 mennesker var tilstede på Anfield under kampen 11. mars, der 3000 av tilskuerne var tilreisende fra Madrid. På dette tidspunktet var allerede store deler av Spania stengt ned på grunn av virussmitten.

– Vi ønsker å finne ut om avgjørelsen (om å spille kampen for fulle tribuner) hadde en påvirkning på menneskene i Liverpool. Jeg har bedt Matt om å samarbeide med universitetene for å finne ut om statistikken og informasjonen vi har kan gi en indikasjon på det, sier Anderson.

Det er til nå 246 dødsfall som følge av koronaviruset i Liverpool.