Opplever fortsatt at unge pasienter dør av korona

Over 190.000 mennesker er smittet av covid-19-viruset i Italia, og nærmere 26.000 har dødd.

Lombardia-regionen i nord er hardest rammet, og det var hit, til Bergamo, anestesilege Bjarte Askeland og det norske helseteamet ble sendt.

I ukene som har gått har utviklingen ved sykehuset Ospedale Bolognini i Bergamo utviklet seg i en stadig mer positiv retning, med flere utskrivinger og færre pasienter med behov for intensivbehandling. Derfor returnerer teamet til Norge neste uke.

Askeland og Solveig Johnsen, anestesilege ved UNN, har jobbet ved intensivavdelingene i Bergamo. Foto: Bjarte Askeland/Privat.

– Hver dag som går er det en gledens dag, med færre pasienter som trenger intensivbehandling, sier Bjarte Askeland til TV 2.

– Sengepostene er ikke lenger overfylte, og legene og sykepleierne har begynt å gå i stedet for å løpe. De har tid til å drikke kaffen sin og senke skuldrene litt.

Vondt å se unge pasienter dø

Men i kjølvannet av den positive utviklingen har han også sett pasienter i 40-50-årene, mennesker i sin beste alder, som har dødd av koronaviruset.

– Det er selvsagt flest eldre som dør, hos dem er det også større sjanse for underliggende sykdommer, men jeg har også opplevd at pasienter i 40-årene har vært kritisk syke og dødd, forteller Askeland.

– Hva dør de av, de som er i 40-årene?

– De dør hovedsakelig av lungesvikt. Vi har også sett at noen får nyresvikt. Lungene blir tettet av et tykt slim. Væske fyller opp lungeblærene, noe som gjør at man ikke får nok oksygen.

Han har selv sett hvordan viruset angriper kroppens organer.

– Nyrer, lever, hjerte og hjernen. Vi ser flere pasienter som har mange blodpropper, sier Askeland.

Bjarte Askeland og de andre helsearbeiderne må kle seg i fullt beskyttelsesutstyr når de behandler koronapasienter. Foto: Privat.

Han forteller at det er en påkjenning å miste så mange pasienter.

– Det har vært tungt å se så mange syke som man håper skal greie seg, men som så ikke gjør det likevel. Det er tøft. Samtidig er vi erfarne helsearbeidere, og har lært oss teknikker som gjør at vi kan distansere oss litt fra det.

Gleder seg over de som klarer seg

Askeland jobber til vanlig som anestesilege ved Haukeland Universitetssykehus, og dette er ikke hans første utenlandsoppdrag. Den erfarne legen har lappet sammen soldater i Afghanistan, og sloss mot meslingepidemien på Samoa.

Ekstra spesielt er det at han også selv vært smittet med covid-19-viruset.

Han forteller om et givende opphold i Bergamo, og at det er gledelig å se at stadig flere pasienter nå klarer seg.

– Å se folk som gjør V-tegnet og smiler er stort. Sorgen og gleden går hånd i hånd her i Bergamo, sier Askeland.