Opplegget er utviklet av Oslo Met på oppdrag for Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og Frisørenes fagforening. Det består av filmsnutter fra Folkehelseinstiutttet, e-læringskurs og en kunnskapstest.

Smittevernkurset ble opprinnelig laget for Oslo kommune, og det har også blitt brukt av helsestudenter som forberedelse før praksisstudier. Nå har kurset blitt tilpasset frisør- og velværenæringen.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med bransjen. Vi har blant annet fått tilgang til frisørsalonger slik at vi kunne ta bilder og danne oss et godt inntrykk av hvilke tiltak som var nødvendige. Det har vært viktig for utviklingen av kurset, sier førsteamanuensis Borghild Løyland ved Oslo Met.

Det er hun som står bak kurset sammen med universitetslektor Ida Hellum Sandbekken.

(©NTB)