Juvasshytta ligger 1841 meter over havet. Perfekt for utøvere som ellers har reist til alpeland, som Italia og Sveits for høydeopphold.

Dette er samme høyde som flere av øvelsene som OL i Bejing går på.

Også langrenn

– Her er det fint å trene, ja, sier Per Vole som har drevet stedet i mange år.

– Men, kan du tilby langrennsløyper?

– Jada, og vi hadde det her før, men langrennsfolket flyttet seg etterhvert til Sognefjellshytta. Slik snøforholdene er her nå så kan vi kjøre opp kilometer på kilometer, sier han.

Det er ikke usannsynlig at langrennsløperne kommer til å benytte seg av Juvasshytta.

– Mye er uvisst om dagen. Jeg er selvsagt kjent med at Juvasshytta ligger på «Bejing-høyde», og stedet kan bli aktuelt også for langrennsløperne, sier landslagstrener, Eirik Myhr Nossum.

Ved Juvasshytta ligger også Galdhøpiggen sommerskisenter som har vært flittig benyttet av våre beste alpinister.

Trangt om plassen

– Det eneste reelle alternativet for høydeopphold her hjemme for våre utøvere er Juvasshytta, sier sportssjef i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik.

– Normalt er alternativet for oss å reise utenlands. Vi har fire til fem høydeopphold hvert år, og de varer cirka fire uker om gangen. Om vinteren er vi i Sør Afrika, USA, og delvis Kenya. Om sommeren i Sveits og Italia. Med reiserestriksjonene som er innført må vi finne andre løsninger - i Norge, forklarer han.

Slokvik forteller at det er nødvendig å få kjørt opp tredemøller til Juvasshytta, fordi det er begrenset plass å "boltre seg på" ute og det viktigste med å være i høyden er å få trent mest mulig der.

Høydehus

– Flere toppidrettsutøvere vil ha opphevet forbudet om høydehus. Støtter du det?

– Helt siden jeg jobbet i skiskytterforbundet har jeg ment at det er feil med et norsk «nei» til høydehus, så lenge det er fullt lovlig i de fleste andre land, svarer Slokvik.

– Apropos skiskyting, Johannes Thingnes Bø vil oppheve forbudet NÅ, som en midlertidig ordning grunnet reiserestriksjonene?

– Vi er også tilhengere av det. En midlertidig opphevelse er en god løsning slik at vi kunne brukt høydehus, og trent på lik linje med konkurrentene våre.

– Hva kan manglende høydetrening bety?

– Våre mellomdistanse- og langdistanseløpere har så god erfaring med høydeopphold at et opphold på ett år vil bety at vi taper terreng til konkurrentene våre, påstår våre trenere, sier sportssjef Slokvik.

Også alpinistene kommer til Juvasshytta.

– Jeg regner med at det kan bli vrient med opphold i land som Chile og Australia, hvor vi har pleid å være. Så det blir nok mer Juvass på oss i år, sier vinneren av verdenscupen 2020, Aleksander Aamodt Kilde.