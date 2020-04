Fridheim barnehages uteområde på Frogner i Oslo er delt inn med gule og svarte sperrebånd.

Utenfor porten står antibac som alle barn og voksne må bruke før levering.

ANTIBAC: Statsminister Erna Solberg tar Antibac før hun går inn til Fridheim barnehage. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

– Det kan jo nesten se ut som et åsted, spøker daglig leder Cathinka Narverud.

– Vi har delt inn uteområdet i soner med faste voksne i barnegruppene og holder god avstand ved levering og henting, forteller hun.

Barnehagene i Norge har vært åpne en uke, med strenge smittetiltak. 5-åringene TV 2 møter forteller om en ny hverdag:

– Vi må ikke gå over eller under strekene, vi store barna klarer å følge reglene, men ikke alle de små, sier Tiril.

– Og vi må vaske hendene og telle til 20 hver gang vi gjør det, sier Mathilde.

Daglig leder Narverud syns det har fungert å drive barnehage med smittevernstiltak.

– Det har gått bra. Heldigvis er den smitteveilederen slik at det står «bør» og «kan» og ikke «må» og «skal», slik at vi har kunnet gjøre ulike tilpasninger. For utfordringen vår er jo å ha nok ansatte på jobb til enhver tid, sier hun.

NY HVERDAG: Daglig leder Cathinka Narverud mener det har fungert å drive barnehage med smittevernstiltak. Foto: Anine Hallgren

Varierende oppmøte

Oppmøte i barnehagene har variert rundt om i Norge denne første uken. I Oslo kommunes barnehager var oppmøtet i en bydel nede i 23 %, mens det i fem andre bydeler var over 70% oppmøte.

I den private frittstående barnehagen på Frogner kom nesten alle barna tilbake.

– Vi ga tilbud til alle og her er det 4 barn som ikke kom. Det har ikke vært noen som har vært bekymret for smitte, sier Narverud.

Statsminister Erna Solberg berømmer barnehagene for å ha klart å tilpasse seg. Og hun mener enda flere bør sende barna sine tilbake.

NYTT: Barna i Fridheim barnehagene kan måtte leke i soner lenge, tror statsminister Erna Solberg. Foto: Anine Hallgren

– Jeg oppfordrer til å sende barna tilbake til barnehagene. Det er viktig å huske på at barnehagene ikke er oppbevaring for familiene, men gir et pedagogisk tilbud, sier Solberg til TV 2.

– Vinterstid

Hun tror norske barnehager vil måtte overholde smittevernstiltakene lenge.

– Jeg tror vi må regne med at vi har smittevernstiltak i barnehagene ganske lenge, også kanskje så lenge som mot vinterstid i Norge. Men hvor strenge de smittetiltakene vil være kan jo variere litt, dette med å vaske hender og bruke antibac tror jeg kommer til å vare veldig lenge, det kommer til å være en bedre vane, sier Solberg til TV 2.

Barnehagens daglige leder syns vinterstid høres lenge ut.

– Vi hadde liksom håpet at dette var over til sommeren. Men vi får se, dette blir en hverdag til slutt det og. Vi må samarbeide godt med foreldrene fremover og være smidige. Kanskje det ikke er ikke krise om man må være hjemme annenhver dag i en periode hvis det blir nødvendig, sier Narverud til TV 2.