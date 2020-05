Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Har nettopp kjøpt nye sommerdekk til min BMW X5 og har fått dekk bak produsert i 2019, men foran står det uke 12 i 2017.



Synes dette ikke er akseptabelt. Tre år gamle nye dekk! Hilsen Sjokkert BMW-eier

Benny svarer:

Heisann! Jeg forstår godt at du stusser litt på dette. Dette er et spørsmål som dukker opp fra tid til annen. Så du er ikke den eneste som har opplevd det heller.

Du skal ha "tommel opp" for at du er årvåken, sjekker opp og følger med på dette...

Ikke alle vet dekk har innstemplet produksjonsuke og år. Ganske enkelt for at vi skal kunne holde øye med alderen.

Det er jo slik at dekk produseres opp i bolker på de ulike dimensjonene hos produsentene. For så legges på lager, før de distribueres videre til importører og forhandlere rundt om.

Man er derfor ikke sikret at man får helt rykende ferske og nye dekk når man kjøper nye. Det er kanskje også de litt "særere" dimensjonene som blir lagret lengst. Eller dekk med andre spesielle egenskaper, slik som for eksempel run-flat dekkene som BMW er utstyrt med.

Bransjen selv sier at dekk som lagres riktig, det vil si mørkt, kjølig og tørt, beholder egenskapene uten å forringes i inntil fire år etter at de er produsert. Slik sett er dine dekk "innafor".

Det er først når dekket tas i bruk at forringelsen starter. Men også her har det skjedd ting de siste årene. Det er ikke slik at dekkene bli harde ishockeypucker etter bare noen år. De holder generelt lenger før de eldes.

Det er temperatursvingninger, varmgang, UV-stråler, salt, støv og annen skitt som forringer gummien. I ditt tilfelle kan du jo høre med forhandleren din om det er mulig å få byttet de eldste dekkene mot noen fra 2019-batchen slik at du får dette likt på bilen.

Kjøremessig og sikkerhetsmessig har det neppe noen praktisk betydning.

Håper dette var oppklarende.

Les også: Denne jobben må du ikke glemme når du har tatt av hjulene

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Fortvilet eier får ikke vasket bilen

Video: Dette må du ikke glemme etter hjulskiftet