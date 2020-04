De fleste kjenner Chris Holsten (26) som en musikkens mann, men i barne- og ungdomsårene var det ikke dermed sagt at han skulle gjøre karrière som artist.

For i tillegg til å briljere med gullstrupen på musikalscenen fra tidlig alder, gjorde Holsten det også særdeles godt på fotballbanen. Så godt, at han i en periode hadde kontrakt med Lillestrøm Sportsklubb (LSK).

Store kontraster

I fredagens Senkveld forteller 26-åringen at de to lidenskapene var vanskelige å kombinere, og at han i lang tid slet med å finne seg selv oppe i det hele.

– Det høres ut som et luksusproblem, men jeg slet med å finne ut hvem jeg var og hva jeg ville, sier Holsten.

FOTBALL-TALENT: Chris Holsten hadde kontrakt med Lillestrøm Sportsklubb og trente på et tidspunkt med A-laget. Foto: Privat

Han forklarer at mye av årsaken var de store kontrastene mellom miljøene.

– Det er ikke meningen å sette en merkelapp på noen, men teater og musikal har et mer feminint uttrykk enn fotballen – det er jo rake motsetninger, begynner han.

– Så det å komme rett fra teaterøvelse til å ta på leggskinnene ble en identitetskrise. Hvem er jeg? Man vil jo gjerne finne ut av det som barn. Er jeg han kule fotballfyren, eller er jeg han teaterfyren?

TEATERSUKSESS: Chris Holsten hadde flere hovedroller i store oppsetninger. Foto: Tom Gustavsen, Romerikes Blad

– Hørte ikke hjemme

Han opplevde at han i teaterkretser ble «han fotballfyren», mens fotballkollegene identifiserte ham med teater og musikk.

– Jeg hørte liksom ikke hjemme noen av stedene, sier Holsten.

Til tross for at han hadde hatt hovedroller i store oppsetninger og drevet med teater på heltid frem til han var 14 år, forteller Holsten at på et tidspunkt prøvde å fortrenge det hele til fordel for fotballen.

– På konfirmasjonsdagen min nektet jeg foreldrene mine å nevne teater. Jeg følte på en måte en skam, fordi jeg på det tidspunktet var i vinden på fotballen og ville bli assosiert med det.

I dag skulle han ønske at han hadde klart å omfavne allsidigheten sin litt mer.

– Det er nitrist å se tilbake på i dag. Det er noe man skal være superstolt over, og som sikkert mange drømmer om å få til. Jeg synes veldig synd på Chris som barn, og synes det er veldig kjipt at det var sånn.

Se hele intervjuet med Senkveld fredag klokken 22.15 på TV 2 og TV 2 Sumo.