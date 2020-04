Fotballspiller kritisk til for tidlig oppstart

Han opplevde kanskje livets viktigste seier da sønnen Emil (5) ble erklært kreftfri for to år siden. Men den tøffe kampen er langt fra glemt.

Nå reagerer tidligere Brann- og u-landslagsspiller Anders Næs på at norsk fotball jobber hardt med å gjenåpne.

– Dersom fotballspillere får begynne å spille fotball nå, så sender det et signal til barn og unge i Norge om at det er greit, det er greit å være i nærkontakt. Fotball er en kontaktsport og det er mat for viruset, sier Næs til TV 2.

– Det er for mange svake i samfunnet som vil lide om viruset blusser opp.

Under korona-perioden tenker Anders Næs og familien mye på sine venner som er i samme situasjon som de var.

– Sønnen vår har hatt kreft, vi har vært i den utsatte gruppen. Våre beste venner er foreldre til barn som har kreft, vi vet hvor redde de er. Jeg er redd for at smitten skal spre seg og at de svake i samfunnet blir de store taperne.

– Jeg er redd

Selv jobber Næs som barneskolelærer i Øystese i Hardanger og spiller for det lokale fotballaget. Mandag åpner landets skoler og 27-åringen er da tilbake bak kateteret.

– Jeg er redd. Jeg merker på meg at jeg er nervøs for dette.

– Nå har myndighetene gitt oss lillefingeren og jeg føler det er ganske mange som har tatt hele hånden. Folk tror at vi er ferdige, at jobben er gjort, sier Næs.

Selv har han ofret nærkontakt med sønnen Emil som denne uken ble operert i låret etter senskader fra kreftbehandlingen.

Retningslinjene gjorde at han ikke fikk være med under operasjonen. Dette var Emils tiende operasjon, og Anders har vært med på alle de tidligere operasjonene.

– Jeg og Marte (samboer og Emils mor) har vært samlet i tykt og tynt under alle operasjonene. Nå fikk jeg ikke være med, det var en tøff beskjed å få. Men det å ikke få være der sammen med Emil og Marte var en ofring jeg måtte ta, det er en del av dugnaden, sier Næs.

FIKK IKKE VÆRE MED: Anders Næs måtte bli hjemme i Hardanger da sønnen denne uken var gjennom en omfattende operasjon. FOTO: Robert Reinlund / TV 2.

– Vi er takknemlige for at de har så strenge retningslinjer. Da blir det en konsekvens for oss, det er spesielt, men vi forstår det.

– Dugnaden er ikke over

Operasjonen til Emil har vært planlagt lenge, men ble utsatt da koronaviruset satte samfunnet på hodet.

– Han kan ikke gå og har vært borte fra barnehagen lenge. Det store målet er at han skal kunne gå under sin første skoledag til høsten. Det er et hårete mål, men vi håper, sier faren.