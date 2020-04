Årlig må tollerne ved Svinesund tollstasjon destruere flere tonn med helt ferskt kjøtt, grønnsaker, frukt, oster og annen dyr mat.

Enorm matsvinn, rett og slett fordi folk ikke gidder å deklarere varene, tror Wenche Iren Fredriksen, seksjonssjef i Grensedivisjonen.

– Mange har med mye mer kjøtt enn de har lov til, og da må vi destruere all mat. Det er ikke de tingene vi ønsker å bruke resurser på, forteller Fredriksen til TV 2, og fortsetter:

– Man kan ha med seg til sammen ti kilo kjøtt og meieriprodukter per person, forteller hun, og påpeker samtidig at poteter er helt forbudt.

I mandagens episode av TV 2-dokuserien Toll må over 100 kilo ost destrueres. Se beslaget i videovinduet øverst i saken.

Wenche Iren Fredriksen ønsker at folk lærer seg kvotereglene for innførsel av mat. Foto: Privat

Må politianmelde

Fredriksen forklarer at man kun kan handle mat for 3000 kroner per person dersom man har vært ute av landet i under 24 timer.

Dersom du er utenfor Norges grenser i over et døgn, så øker verdigrensen til 6000 kroner per hode.

– Vi beslaglegger alle type matvarer. Det kan være personer som driver butikk eller skal delta på matmarkeder som kommer med store mengder mat uten å deklarere dette. Da blir alt kastet.

Fredriksen forklarer at de fleste av disse har med så store mengder mat, at de blir politianmeldt.

– I tillegg til å selvsagt miste varene, får de en bot fra politiet. Den varierer med hvor mye mat man har med, men det blir fort flere tusen kroner, sier seksjonssjefen.

– Det er trist

Hun sier det er tragisk å måtte ødelegge ferske og fine matvarer fordi folk ikke følger kvotereglene.

– Vi må destruere det på grunn av smittefaren. Det er ingen annen mulighet når de har det med over grensen ulovlig, sier Fredriksen, og avslutter:

– Det er absolutt trist at store mengder kjøtt og matvarer må destrueres fordi noen frakter det ulovlig og ikke gidder å sette seg inn i reglene. De bare håper de ikke blir stanset.

I TV 2s nye dokuserie følger vi tollerne på Norges grenseoverganger, og blir med på flere av 2019s store beslag.

Se «Toll» på TV 2 Sumo og TV 2 Zebra mandag til onsdag.