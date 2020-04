Spår oljeprisfall – igjen

– Men den blir trolig kortvarig så lenge vi ikke ser en ytterligere eskalering, heter det i uttalelsen fra Patterson og Yao.

Minus 40 dollar fatet

I et forsøk på å løfte oljeprisene ble Opec-landene og andre oljeproduserende land nylig enige om en avtale om produksjonskutt. Også Norge har åpnet for å bidra med et kutt.

Men det ventes ikke at dette blir nok til å veie opp for koronakrisen. De ekstreme tiltakene mot viruset har lammet store deler av økonomien, og behovet for drivstoff og olje er derfor kraftig redusert.

Situasjonen førte mandag denne uken til full kollaps for amerikansk WTI-olje for levering i mai. På det laveste falt prisen til minus 40 dollar per fat.

Noe lignende har aldri tidligere skjedd, og forklaringen er at oljehandlere var villige til å betale kjøpere for å overta olje som det kan bli vanskelig å finne lagerplass til etter mai.

Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy regner med at oljeprisene igjen vil presses nedover innen kort tid. Også nordsjøolje for levering i juni kan bli negativt påvirket.

– Ingen positive overraskelser i de økonomisk indikatorene eller fundamentale forhold for råvarene kan rettferdiggjøre de nåværende prisnivåene, mener han.

(©NTB)