Risikerer å måtte avlive hundene

For to år siden tok Audun Salte og kona over selskapet Svalbard husky.

Etter flere tunge investeringer lå alt til rette for å ta med turister fra hele verden på hundesafari, men over natten kom Korona- pandemien til Norge og det ble bom stopp i alle bestillingene.

– All produksjon og alt av aktivitet er stengt ned. Ansatte er permitterte og alt forsvant over natten. Det kom ekstremt ubeleilig for vår del da, sier Audun Salte som driver Svalbard Husky.

Åtte av ti ansatte i selskapet er permitterte, inkludert han og kona. De to som er igjen må passe på dyrene så godt de kan.

Bruker 600 tusen på hundemat

Hele Svalbard er nå stengt på ubestemt tid.

Ikke en eneste turist er å se og konsekvensene er dramatiske. På en dag der sola skinner fra en skyfri himmel er det litt absurd.

Svalbard husky har 114 hunder og brukte i fjor over 600 tusen kroner i hundemat, men uten ei krone i inntekt fra 15 mars blir det vanskelig.

– For å si det slik, vi kommer til å gjøre alt vi kan i vår makt for å ta vare på helsen til bikkjene og oss selv. Vi håper at staten ser seriøsiteten i at vi trenger hjelp for å ivaretar både bedriften, kulturen og samfunnet her opp, sier Audun Salte.

PERMITTERT DYREPASSER. – Det tar mye tid å passe dyrene, sier Audun Salte, driver av Svalbard Husky Foto: Dan Celius

Firmaet har i likhet med mange andre bedrifter søkt staten om kompensasjon da bortfallet av inntekt kom, men fikk avslag.

Fra Skatteetaten fikk de beskjed om at hundemat ikke er blant faste uunngåelige kostnader og skal dermed ikke tas med i søknad om tilskudd.

I ytterste konsekvens må Svalbard Husk avlive hundene.

– Det er jo den verste frykten og det er jo et langt og tungt skritt å ta for å si det slik. Jeg kommer til å kjempe hardt og lenge for at jeg ikke må ta det steget da, sier Audun Salte.

Står igjen uten en tråd

Han får støtte fra Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard som bekrefter at mange selskaper på øya nå er i en kritisk og alvorlig situasjon og at hele korona-pandemien slo inn hardt og brutalt for reiselivet.

DRAMATISK FOR REISELIVET: Det skulle ha vært full aktivitet på Svalbard men det er ingen turister som får komme til øya. FOTO: Dan Celius.

– Det var som å gå rett i veggen. Alt ble revet bort på tre dager og det er som å sitte igjen uten en trå på kroppen i 25 kuldegrader, forteller Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard.

Rundt Longyearbyen er det fem til seks kommersielle selskaper som driver med hundesafari. Strømnes anslår at det utgjør mellom 500 og 600 hunder.

– Når skatteetaten sier nei til å kompensere for hundemat, ja da blir det skikkelig alvorlig. Dette er spesifikk ille for Svalbard, sier Strømnes.