Som far til to er det selvsagt ingenting som er viktigere enn å vite at barna mine har det bra nå som barnehagene er åpnet og skolene står for tur.

Jeg føler meg helt trygg på at dette skjer på en forsvarlig og trygg måte.

Etter halvannen måned med mye hjemmekontor kombinert med tett oppfølging av barna, er jeg en av mange som ser frem til en mindre hektisk hverdag.

Jeg tror ikke det bare er foreldre som lengter etter hverdagen. Jeg ser også at barna våre lengter. De har mistet sine rutiner, vært borte fra vennene sine, og ikke minst gått glipp av det faglige felleskapet som skolen utgjør.

VIL HA BARNA PÅ SKOLEN IGJEN: Kent Gudmundsen, skolepolitisk talsperson for Høyre. Foto: Høyre

Selv om ikke alt blir helt som før, er erfaringene så langt fra barnehagene gode. Det er viktig å huske at ikke barna bare skal lære seg å lese og skrive på skolen – de skal også bygge relasjoner og utvikle sosiale ferdigheter. Skolen er en uvurderlig del av barns hverdag, og en uvurderlig del av deres faglige og personlige utvikling.

Selv om mange gleder seg til skoleportene nå åpner for de minste, kan vi lese i media at foreldre kommer til å nekte å sende barna sine på skolen. Vær så snill, ikke gjør det, med mindre barnet eller dere er i risikogruppen.

Også mange barn har spørsmål om den nye, men samtidig gamle hverdagen som de snart skal tilbake til, og ikke alle er lette å svare på for oss foreldre. Heldigvis har Folkehelseinstituttet (FHI) kommet med en god veileder for skolene som skal gi god veiledning, trygghet og svar på viktige spørsmål. Ingen foreldre eller barn skal derfor trenge å gå inn i den kommende uken med unødvendige bekymringer, og jeg håper også foreldre bidrar til å lempe på eventuelle bekymringer som barna måtte ha.

Regjeringens beslutning om å gradvis åpne skolene er basert på helsefaglige og barnefaglige vurderinger. Uansett hvor flink man er til å følge opp med hjemmeundervisning, er det ingenting som erstatter det faglige og sosiale fellesskapet barn har i klasserommet. Stengte dører fratar barna muligheten til å leke og lære med andre barn i trygge, pedagogiske omgivelser. Det fører til et læringstap som kan ha negative konsekvenser for barna våre på sikt. For barn med behov for tett oppfølging og særskilt tilrettelegging, betyr dette spesielt mye.

Alle foreldre og barn skal være trygge på at gjenåpningen skjer på en trygg og forsvarlig måte, og at skolen har satt seg godt inn i rutiner for smittevern. Samtidig som det er viktig at regjeringen og FHI til enhver tid gir klar og tydelig informasjon, er det fullt så viktig at skoleeiere, rektorer og lærere kommuniserer tydelig med foreldre og barn. Vi må alle bidra i dette viktige arbeidet på vår måte.

Derfor, ikke nekt barna dine å gå på skole – men bidra til å dele informasjon, støtt opp og legg til rette for trygghet i en ellers urolig og uforutsigbar tid. Det trenger barna våre nå.