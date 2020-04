Andreas Haukeland (27), bedre kjent under artistnavnet «TIX», har de siste ukene herjet hitlistene med landeplagen «Karantene».

– Vi måtte passe på å skrive en låt som oppmuntrer folk og som ikke støter folk. Det er mange som vil melke dette temaet og få profitt. Jeg mener at dette er ikke noe å kødde med, sa Haukeland til God kveld Norge i mars.

Vil redde feiringen

Nå er Idol-dommeren tilbake, og denne gangen skal han prøve å redde feiringen til årets russekull.

Russetreffet har fått navnet «Landstreff TIX», og er et heldigitalt arrangement som skal finne sted 30. april klokken 20.00.

I følge artisten selv vil landstreffet bestå av en tre timer lang livesending, hvor russen kan delta fra sine egne hjem.

«Det handler om å gjenskape følelsen av å være på et russetreff, ved å tilrettelegge for at russen kan oppleve et fellesskap uten å være fysisk samlet», skriver Universal i en pressemelding.

– Dette er en gave til russen. Det kan selvfølgelig ikke erstatte russetiden, men jeg håper mange kan ha glede av bidraget mitt likevel, sier Haukeland selv.

Info om konserten Det bli streamet en 3- timers utendørs TIX-konsert med full konsertproduksjon.



Arrangementet er helt gratis.



Elsker russetiden

Haukeland er kjent for å lage kontroversielle russelåter og spille på utsolgte scener. Selv er han åpen om hvor glad han er i russetiden.

– Jeg elsker jo russen og skulle egentlig brukt denne tiden på å spille konserter over hele landet. Jeg vet hvor viktig akkurat denne kvelden er for mange russ, sier han, og fortsetter:

– Ettersom det er viktig at russen ikke er ute og feirer på normalt vis, håper jeg at «Landstreff TIX» kan være et lite plaster på korona-såret. Og i tillegg være en god grunn til å følge retningslinjene fra myndighetene og feire hjemmefra. Vi sees på FaceTime-fylla.