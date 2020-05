Meglerne ser klar trend: – Absolutt ikke forventet

Utbruddet av koronaviruset har satt en stopper for utenlandsreiser, og flere nordmenn hiver seg nå rundt for å ha noe annet å finne på i ferien.

Interessen for fritidsboliger, nærmere bestemt sommerhytter, har skutt i været, forteller meglerne ved typiske norske sommersteder.

Megler Joachim Norum Larsen i DNB Eiendom solgte nylig to hytter i Drøbak for langt over prisantydning.

– Vi ser nå helt klart en økt etterspørsel etter hytter. Prisene har vært betraktelig høyere enn vi hadde forventet, sier Larsen til TV 2.

Det var lokalavisen Amta som først omtalte salgene.

Forsøkt kuppet

Den ene hytta Larsen nylig solgte hadde stor tomt og utsikt over Oslofjorden. Boligen, som megleren beskriver som et oppussingsobjekt, ble solgt for en million kroner over takst.

– Den lå ute for 2,9 millioner, og ble solgt for 3,9 millioner. Det var omtrent 15 personer innom på visning, som er rundt dobbelt så mange som normalt for en slik bolig, sier Larsen.

Hytta ble forsøkt kuppet, som vil si at noen la inn et bud direkte til selgerne før budrunden. Larsen anbefalte selgerne å avslå forsøket på å kuppe boligen, ettersom interessen hadde vært så god på visning.

– Det lønte seg. Vi ser god respons hvert år når hyttesesongen åpner, men i år er det enda flere enn før som vil bruke penger på en sommerhytte de kan bruke i årene fremover, sier Larsen.

– Overrasket

Den andre hytta lå ute for 2,3 millioner og ble solgt for litt over tre millioner. 12 personer kom på visning, og også der var tre med på budgivning.

– Hytta lå plassert litt mer innover i skogen, og med en stor tomt passet den fint for noen som ønsket litt luft rundt seg, sier Larsen.

Også denne ble forsøkt kuppet.

– Vi ser det en del på andre boliger, men på hytter er det ganske unormalt med forsøk på å kuppe. Det er flere som har uttrykt sterkt at de vil ha beskjed om det kommer flere sommerhytter på markedet, så det er helt klart mange interessenter der ute, sier megleren.

– Vi har blitt overrasket over responsen, og hadde absolutt ikke forventet at hyttemarkedet skulle dra såpass av gårde. Det er nok mange som vil tilbringe mer av feriene i Norge fremover.

12 (!) budgivere

Eiendomsmegler og daglig leder Ronny Jørstad i Aktiv Eiendomsmegling i Kragerø ser den samme boligtrenden i deres område. Han tror årsaken er todelt.

– Det er veldig godt trykk på hytter i prisklassen mellom to og fire-fem millioner nå. En forklaring er selvfølgelig at nordmenn nå søker til Norge på grunn av koronaviruset, men jeg tror den viktigste grunnen er at tilbudet er lavt, sier Jørstad.