Etter Sondre Turvoll Fosslis (26) brutale bråstopp på vei til trening i fjor sommer, har sprinteren nå tatt en endelig beslutning. Helsen kommer først. Fossli legger opp som langrennsløper.

Det var i august 2019 Fossli fikk hjertestans mens han kjørte bil. Kjæresten Henriette var viktig i de avgjørende minuttene rett etter at han ble syk.

– Det har vært en utfordrende tid, med en grundig prosess og nå har jeg tatt avgjørelsen, sammen med mine nærmeste, om å legge opp, sier Sondre Turvoll Fossli i en pressemelding fra Skiforbundet.

– Etter hjertestansen 12. august i fjor har jeg vært gjennom en rekke tester i regi av dyktige fagfolk. Resultatet av disse er at det rett og slett ikke er forsvarlig for meg å drive med idrett på toppnivå fremover, sier Turvoll Fossli.

– Jeg hadde selvfølgelig sett for meg at jeg skulle drive med toppidrett i veldig mange år til, men nå blir det dessverre ikke sånn, sier sprinteren.



– Helsa kommer foran alt annet selv om jeg kommer til å savne livet og miljøet som toppidrettsutøver. Uten kjæresten min Henriette sin styrke, klokskap og handlekraft sammen med Pål Even Jahren, som snarrådig ga meg akutt førstehjelp, hadde jeg ikke vært her i dag. Det har jeg reflektert mye over og vil være evig takknemlig for at jeg har livet i behold. I tillegg vil jeg takke lagkameratene mine som har sørget for å inkludere meg på alle mulige måter hele veien, støtteapparatet i Skiforbundet, og alle dere andre som har oppmuntret meg i denne tiden hvor ting har vært uavklart.