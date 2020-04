Johannes Thingnes Bø støtter Petter Northugs utspill. Den abdiserte skikongen vil ha høydehusforbudet opphevet fordi manglende høydetrening – som en følge av reiserestriksjoner – kan gi utenlandske konkurrenter en fordel.

– Dette er en diskusjon som mange toppløpere har ønsket i mange år. Verdenssituasjonen er nå endret med store begrensninger i hvor vi kan reise. Vi burde tilpasse oss virkeligheten vi lever i, mener Thingnes Bø.

– Ser ingen grunn

TV 2 møter skiskytteren på hytta på Sjusjøen. Her er også kona Hedda og sønnen Gustav – og stolte besteforeldre fra Stryn.

Høydehus er et tema som engasjerer Thingnes Bø.

– Jeg ser ingen grunn til å ha et slikt forbud. Slik som ting nå er blitt med inn- og utreiseforbud i mange land, så er min mening at forbudet må oppheves nå. Gjerne som en prøveperiode. I tillegg mener jeg at vi alle må gjøre vårt for å reise mindre, og vi må ikke stille dårligere forberedt enn konkurrentene. Så det er mange argumenter for opphevelse, mener 26-åringen.

– Du ville brukt et høydehus?

– Ja, jeg er veldig tilhenger av høydeopphold, men tre uker borte fra familien i slengen er ikke det ideelle for meg. Hadde jeg vært 20 år og singel, så hadde jeg selvsagt valgt å trene i de italienske alper. Som familie tror jeg det hadde vært midt i blinken. Jeg hadde sikkert laget mitt eget hus, sier stryningen med et smil.

Får nei fra idrettspresidenten

Det blir imidlertid en tøff oppgave for dem som vil ha forbudet opphevet. Det bekreftet idrettspresident Berit Kjøll overfor TV 2 torsdag.

– Det er ikke aktuelt for Norges Idrettsforbund å åpne opp for en dispensasjon knyttet til høydehusbestemmelsene. Koronasituasjonen endrer ikke på dette standpunktet, sa Kjøll.

Hun understreket videre at det er Idrettstinget som har fattet et vedtak om forbud mot høydehus, og det er også Idrettstinget som eventuelt kan endre dette.