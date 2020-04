Designer og tidligere Spice Girls-sanger Victoria Beckham (46) er ikke fornøyd med at det australske hudpleiemerket VB Skinlab også bruker bokstavene «VB» på produktene sine.

Hun hevder at virksomheten «ville sannsynligvis lure eller skape forvirring» ettersom hennes mote- og kosmetikkprodukter også bruker forkortelsen «VB» som er Beckhams initialer.

Det var The Sun som først omtalte saken.

Klare forskjeller

Beckham hevder at kvinnen som er avbildet på nettstedet til det australske selskapet ligner på hennes eget bilde. På bildet er det en slank brunette med langt hår.

VICTORIA BECKHAM: Slik ser merket til den 46 år gamle milliardæren ut.

Skjermdump The Sun.

VB Skinlab søkte om å registrere to merker som dukket opp i en varemerkejournal i august 2018. Men Beckham hevder selv at hun har brukt merket sitt i Australia siden september 2016.

IP Australia, som jobber med å administrere rettigheter og lovgivning til blant annet design og varemerker, har nå sammenlignet de to varemerkene.

VB SKINLAB: Slik ser det australske varemerket ut som Beckham saksøker. Skjermdump The Sun.

Rettspapirene ble publisert i forrige måned, og de konkluderer med at det er «klare forskjeller» mellom VB Skinlab sine produkter og produktene til Victoria Beckham.

Utnytter Beckhams berømmelse

Ut fra selve designet mener IP Australia at skriften ikke er den samme, og at merkene skiller seg fra hverandre ved tilsetningen av ordet «skinlab».

De ser seg heller ikke enige i at den kvinnelige brunetten på nettsiden er for lik hennes eget bilde.

Beckham selv mener at selskapet prøver å tjene på hennes berømmelse. IP Australia mener at det er åpenbart for de fleste som besøker nettsiden til VB Skinlab at kvinnen er en helt annen, og at de ikke utnytter hennes omdømme.