Frankrikes sportsminister Roxana Maracineanu satte sterke følelser i sving da hun på direktesendt tv sa at sport ikke vil bli prioritert i samfunnet.

Videre sa hun at det «ikke ville være verdens ende» om Tour de France og andre arrangementer ikke ble gjennomført i år.

Uttalelsen har falt mange tungt for brystet. Politikere og idrettsledere reagerer på utspillene.

En av dem er Marc Madiot, sjef i det franske sykkellaget Groupama-FDJ. Han sier han ble svært overrasket over Maracineanus utspill.

– Jeg har vanskelig for å tro at dette kom fra en sportsminister, en minister som er der for å forsvare sport. Sport er en utrolig viktig økonomisk driver. Det handler ikke bare om profesjonelle utøvere. Mange familier lever for sport. Innenfor sykkelsporten handler det også om sykkelprodusenter, for eksempel, sier Madiot.

To av Maracineanus forgjengere mener hun aldri burde ytret seg slik.

– Sportsverdenen går gjennom en ekstraordinær krise og betaler i cash for koronaviruset. Den kunne hatt godt av en mer positiv beskjed. Hun må forsvare sport og kjempe for at det vil bli prioritert, sier Patrick Kanner, som jobbet under Francois Hollande.

En anonym kilde har også uttalt seg kritisk til L'Equipe, skriver cyclingnews.

– Utspillet var en feilvurdering. Hvis Tour de France ikke gjennomføres er det svært alvorlig. Det er et helt økosystem som kretser rundt Touren.

Etter kritikken har Maracineanu valgt å presisere utspillet.

– Blant alle utfordringene vårt samfunn står overfor, er sport er viktig tema. Jeg har jobbet med det daglig i flere uker. Men helse forblir vår prioritet, sier hun ifølge L'Equipe.

– Jeg har alltid hatt sterk tro på at sport spiller en viktig rolle i samfunnet vårt, og denne overbevisningen har bare styrket seg under koronakrisen. At sport gjenopptas er essensielt for å komme tilbake til hverdagen, men la oss være tålmodige og klartenkte. I dag er vår prioritet helsen til det franske folk, fortsetter Maracineanu.